Нефть вопреки санкциям: на какой вынужденный шаг решили пойти США

Министерство финансов США приняло неожиданное решение на фоне давления на глобальный энергетический рынок — выдана специальная лицензия, позволяющая реализовать иранскую нефть, которая уже находится на танкерах в море. Речь идет о сырье, фактически "зависшем" в транзите из-за санкционных ограничений. О предоставлении разрешения сообщил глава Минфина Скотт Бессент.

По его словам, мера носит строго ограниченный и временный характер, однако способна заметно повлиять на рынок. В частности, речь идет примерно о 140 миллионах баррелей нефти, которые могут оперативно попасть в мировую систему поставок и частично снизить ценовое давление.

В Вашингтоне прямо признают: этот шаг – элемент более широкой стратегии. США намерены использовать уже добытую иранскую нефть как инструмент сдерживания цен, одновременно продолжая жесткую политику давления на Тегеран. Такой подход позволяет, с одной стороны, стабилизировать рынок, а с другой – не ослаблять санкционный режим.

При этом лицензия имеет четкие рамки. Она распространяется исключительно на нефть, которая была загружена на танкеры до 20 марта, и не дает права на новые закупки или наращивание добычи. Все операции по продаже, транспортировке и разгрузке должны быть завершены в течение месяца – до 19 апреля.

Таким образом, США пытаются балансировать между санкционной политикой и необходимостью сдерживать рост цен на энергоносители, используя уже существующие ресурсы без прямого смягчения ограничений для Ирана.

