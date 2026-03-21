Нафта всупереч санкціям: на який вимушений крок вирішили піти США

Міністерство фінансів США ухвалило несподіване рішення на тлі тиску на глобальний енергетичний ринок — видано спеціальну ліцензію, яка дозволяє реалізувати іранську нафту, яка вже знаходиться на танкерах у морі. Йдеться про сировину, яка фактично "зависла" в транзиті через санкційні обмеження. Про надання дозволу повідомив голова Мінфіну Скотт Бессент.

За його словами, захід носить строго обмежений і тимчасовий характер, проте здатний помітно вплинути на ринок. Зокрема, йдеться приблизно про 140 мільйонів барелів нафти, які можуть оперативно потрапити до світової системи постачання та частково знизити ціновий тиск.

У Вашингтоні прямо визнають: цей крок є елементом ширшої стратегії. США мають намір використати вже видобуту іранську нафту як інструмент стримування цін, одночасно продовжуючи жорстку політику тиску на Тегеран. Такий підхід дозволяє, з одного боку, стабілізувати ринок, з другого – не послаблювати санкційний режим.

У цьому ліцензія має чіткі рамки. Вона поширюється виключно на нафту, яку було завантажено на танкери до 20 березня, і не дає права на нові закупівлі або нарощування видобутку. Усі операції з продажу, транспортування та розвантаження мають бути завершені протягом місяця – до 19 квітня.

Таким чином, США намагаються балансувати між санкційною політикою та необхідністю стримувати зростання цін на енергоносії, використовуючи вже існуючі ресурси без прямого пом'якшення обмежень для Ірану.

