logo_ukra

BTC/USD

70751

ETH/USD

2154.24

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Нафта всупереч санкціям: на який вимушений крок вирішили піти США
commentss НОВИНИ Всі новини

Нафта всупереч санкціям: на який вимушений крок вирішили піти США

Вашингтон тимчасово дозволяє продаж барелів, що «застрягли», щоб збити ціни і вдарити по самому Тегерану

21 березня 2026, 07:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство фінансів США ухвалило несподіване рішення на тлі тиску на глобальний енергетичний ринок — видано спеціальну ліцензію, яка дозволяє реалізувати іранську нафту, яка вже знаходиться на танкерах у морі. Йдеться про сировину, яка фактично "зависла" в транзиті через санкційні обмеження. Про надання дозволу повідомив голова Мінфіну Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

За його словами, захід носить строго обмежений і тимчасовий характер, проте здатний помітно вплинути на ринок. Зокрема, йдеться приблизно про 140 мільйонів барелів нафти, які можуть оперативно потрапити до світової системи постачання та частково знизити ціновий тиск.

У Вашингтоні прямо визнають: цей крок є елементом ширшої стратегії. США мають намір використати вже видобуту іранську нафту як інструмент стримування цін, одночасно продовжуючи жорстку політику тиску на Тегеран. Такий підхід дозволяє, з одного боку, стабілізувати ринок, з другого – не послаблювати санкційний режим.

У цьому ліцензія має чіткі рамки. Вона поширюється виключно на нафту, яку було завантажено на танкери до 20 березня, і не дає права на нові закупівлі або нарощування видобутку. Усі операції з продажу, транспортування та розвантаження мають бути завершені протягом місяця – до 19 квітня.

Таким чином, США намагаються балансувати між санкційною політикою та необхідністю стримувати зростання цін на енергоносії, використовуючи вже існуючі ресурси без прямого пом'якшення обмежень для Ірану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран ввів так званий "безпечний" судноплавний коридор через свої територіальні води в Ормузькій протоці, що вже викликало резонанс на глобальному енергетичному ринку. Про це повідомляє Lloyd's List із посиланням на інформовані джерела.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини