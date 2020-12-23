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Главная Новости Мир США Немецкий генерал назвал главную угрозу для НАТО: неожиданный поворот
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Немецкий генерал назвал главную угрозу для НАТО: неожиданный поворот

Свои мысли генерал Джаред Зембритцки высказал немецкому изданию FAZ

сегодня, 17:11
Автор:

Павел Зинченко

Россия является самой большой угрозой для НАТО, заявил генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки.

Немецкий генерал назвал главную угрозу для НАТО: неожиданный поворот

ФОТО: Share America

Генерал бундесвера Джаред Зембритцки, четвертый немец, занимавший пост начальника штаба европейской армии США (с октября официально именуемой "Армия США в Европе и Африке"), в очередной раз обвинил Россию и ее "агрессивное поведение" в том, что он назвал нестабильностью в Восточной Европе. Об этом генерал сообщил в интервью немецкой газете FAZ.

"Российская угроза реальна", — сказал Зембритцки, отметив, что Россия наращивает вооружения, активно занимается усовершенствованием армии и демонстрирует "свои претензии на власть".

Москва, в свою очередь, указала на возросшую активность НАТО в Черном море — прямо у границ России — добавив, что Россия постоянно сокращает свои военные расходы, в то время как расходы членов НАТО только растут.

Как сообщало издание "Комментарии", Швеция готова вступить в НАТОШведское парламентское большинство выступает за готовность вступить в НАТО как возможный вариант политики безопасности, впервые после того, как крайне правая партия шведских демократов изменила позицию по военному альянсу.

Однако правительство, которое определяет внешнюю политику и политику безопасности, по-прежнему возражало против принятия такого "варианта НАТО".  Это не означает, что Швеция подаст заявку на членство в западном альянсе под руководством США. Отмечено, что страна рассмотрит это в будущем, если сочтет необходимым для безопасности. Четыре партии в парламенте открыто поддерживают вступление Швеции в НАТО.


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Источник: https://www.rt.com/news/510478-nato-russia-greatest-threat-german/
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