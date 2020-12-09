Швеция готова вступить в НАТО - большинство в парламенте

Шведское парламентское большинство выступает за готовность вступить в НАТО как возможный вариант политики безопасности, впервые после того, как крайне правая партия шведских демократов изменила позицию по военному альянсу. Об этом пишет Reuters.

Однако правительство, которое определяет внешнюю политику и политику безопасности, по-прежнему возражало против принятия такого "варианта НАТО". Это не означает, что Швеция подаст заявку на членство в западном альянсе под руководством США. Отмечено, что страна рассмотрит это в будущем, если сочтет необходимым для безопасности.

Шведские демократы заявили, что они по-прежнему выступают против членства в НАТО как такового, но готовы согласовать свою оборонную политику с позицией "варианта НАТО" соседней Финляндии.

"Мы давно выступали за вступление в оборонный союз с Финляндией и сейчас делаем решительный шаг в этом направлении", — заявил лидер Демократической партии Швеции Джимми Акессон в комментарии, опубликованном в газете Aftonbladet daily.

Четыре партии в парламенте открыто поддерживают вступление Швеции в НАТО.



Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 9 декабря, что возможные санкции Европейского Союза против Анкары за ее неоднозначную деятельность в Восточном Средиземноморье не вызывают большого беспокойства.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Ангела Меркель призвала ввести новые ограничения до середины января по всей Германии, где существующих мер оказалось недостаточно.

















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