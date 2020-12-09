kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18409.32

ETH/USD

569.41

LTC/USD

76.76

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Швеция готова вступить в НАТО - большинство в парламенте
commentss НОВОСТИ Все новости

Швеция готова вступить в НАТО - большинство в парламенте

Четыре партии в парламенте открыто поддерживают вступление Швеции в НАТО

сегодня, 16:56
Автор:

Татьяна Лозовенко

Шведское парламентское большинство выступает за готовность вступить в НАТО как возможный вариант политики безопасности, впервые после того, как крайне правая партия шведских демократов изменила позицию по военному альянсу. Об этом пишет Reuters.

Швеция готова вступить в НАТО - большинство в парламенте

Однако правительство, которое определяет внешнюю политику и политику безопасности, по-прежнему возражало против принятия такого "варианта НАТО".  Это не означает, что Швеция подаст заявку на членство в западном альянсе под руководством США. Отмечено, что страна рассмотрит это в будущем, если сочтет необходимым для безопасности.

Шведские демократы заявили, что они по-прежнему выступают против членства в НАТО как такового, но готовы согласовать свою оборонную политику с позицией "варианта НАТО" соседней Финляндии. 

"Мы давно выступали за вступление в оборонный союз с Финляндией и сейчас делаем решительный шаг в этом направлении", — заявил лидер Демократической партии Швеции Джимми Акессон в комментарии, опубликованном в газете Aftonbladet daily. 

Четыре партии в парламенте открыто поддерживают вступление Швеции в НАТО.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 9 декабря, что возможные санкции Европейского Союза против Анкары за ее неоднозначную деятельность в Восточном Средиземноморье не вызывают большого беспокойства.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Ангела Меркель призвала ввести новые ограничения до середины января по всей Германии, где существующих мер оказалось недостаточно.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/sweden-nato/majority-in-swedish-parliament-backs-nato-option-after-sweden-democrats-shift-idUSKBN28J1UL?il=0
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ