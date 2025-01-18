logo

BTC/USD

102956.94

ETH/USD

3251.10

LTC/USD

126.19

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Неожиданный поворот: что Трамп планирует объявить национальным приоритетом
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданный поворот: что Трамп планирует объявить национальным приоритетом

Bloomberg пишет о том, что указом президента США будет создан консультативный совет по криптовалютам

сегодня, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен выпустить указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дающий представителям отрасли право голоса в его администрации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Неожиданный поворот: что Трамп планирует объявить национальным приоритетом

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что в указе криптовалюта будет названа национальным императивом или приоритетом – стратегическая формулировка, призванная ориентировать правительственные агентства на работу с отраслью. Также планируется создать консультативный совет по криптовалютам, который будет отстаивать политические приоритеты отрасли.

Этот указ ознаменует изменение ситуации с криптовалютами, которые стали объектом расследований во время президентства Джо Байдена после целого ряда громких дел о мошенничестве. За последние годы федеральные агентства, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, подали более 100 исполнительных исков против этого сектора, а банковские регуляторы усложнили работу криптовалютных компаний с финансовыми учреждениями.

По словам источников, сейчас обсуждается вопрос о включении в указ распоряжения, предписывающего всем государственным учреждениям пересмотреть политику в отношении цифровых активов и, возможно, приостановить любые судебные процессы, связанные с криптовалютами. Прекращение судебных исков, направленных против целого ряда компаний, в том числе криптовалютной биржи Binance Holdings Ltd, является одним из главных приоритетов для отрасли.

Также рассматривается вопрос о создании национального запаса биткоина, который будет включать в себя существующие в правительстве запасы крупнейшей в мире криптовалюты. По данным аналитической компании Arkham, правительство США владеет биткоинами на сумму около 20 миллиардов долларов, конфискованным в рамках различных расследований. После выборов в США биткоин вырос более чем на 50%, отчасти благодаря ожиданиям создания такого запаса. В 2024 году токен подорожал более чем в два раза. По состоянию на 11:20 утра 17 января по нью-йоркскому времени он торговался с повышением почти на 5% по цене 104 691 доллар.

Читайте также на портале "Комментарии" — стали известны решения Трампа в первые часы правления.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости