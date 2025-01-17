Неожиданный поворот: что в команде Трампа заявили о новых санкциях против РФ

Кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент заявил, что полностью поддержит ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если избранный президент Дональд Трамп одобрит эту стратегию для завершения войны в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The Hill.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Если любые официальные лица Российской Федерации смотрят эти слушания по утверждению кандидатуры, они должны знать: если я будет утвержден, и если президент Трамп попросит меня поддержать его стратегию по завершению войны в Украине, я на 100% готов к усилению санкций, особенно против российских нефтяных гигантов, до такого уровня, который заставит Российскую Федерацию сесть за стол переговоров", – отметил Бессент.

Он назвал войну в Украине "одной из самых больших трагедий моей взрослой жизни". И завершить ее необходимо как можно скорее, в какой бы роли Министерство финансов не могло помочь в этом, добавил он.

Бессент выразил мнение, что санкции администрации Байдена против России "были недостаточно жесткими". Он предположил, что команда Байдена до недавнего времени избегала ужесточения санкций против российской нефти, чтобы не повышать внутренние цены на нефть и газ в США накануне выборов 2024 года. Финансист объяснил.

"Я считаю, что предыдущая администрация боялась повышения цен на энергоносители в США во время избирательного сезона. И мне непонятно, почему советник по национальной безопасности [Джейк] Салливан, уходя с поста, повышает уровень санкций против российских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть в США за этот месяц выросли примерно на 9%", – отметил Бессент.

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