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Неприятный звоночек для Украины: кто в США может занять пост главы комиссии по разведке США

Джонсон решил назначить критика помощи Украине на должность главы комиссии по разведке США

сегодня, 10:15
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Кравцев Сергей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил представителю Республиканской партии из Арканзаса Рику Кроуфорду, который выступал против помощи Украине, возглавить Комитет по разведке. Он должен заменить на этом посту Майка Тернера, который активно поддерживает Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Неприятный звоночек для Украины: кто в США может занять пост главы комиссии по разведке США

Рик Кроуфорд. Фото из открытых источников

По информации СМИ, такое решение Джонсона было принято менее чем через день после неожиданного устранения Тернера в пользу другого американского законодателя, который "больше соответствует идеологии" новоизбранного президента Дональда Трампа за несколько дней до инаугурации.

Объясняя отстранение Тернера, Джонсон заявил, что разведывательное сообщество Штатов нуждается в "новом старте", и что Трамп не имеет ничего общего с этим решением.

Как отмечает Bloomberg, Тернер расходился с Трампом относительно политики поддержки Украины, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Также этот конгрессмен от штата Огайо считается одним из самых сильных сторонников Украины, он выступал за постоянный поток помощи от США для Киева в сфере безопасности, а также за ускорение поставок оружия. Кроме того, Тернер участвовал в работе по НАТО.

Тернер также столкнулся с некоторыми сторонниками Трампа в Конгрессе, настаивая на расширении разведывательных полномочий, в то время как оппоненты настаивали на требовании ордеров на наблюдение за объектами.

Этот республиканец является ветераном армии (служил техником по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов). Его деятельность во время работы в Конгрессе не широко освещалась СМИ.

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