Несмотря на просьбу Байдена, Конгресс США сделал "рождественский подарок" Путину

В начале декабря президент США Джо Байден призвал Конгресс принять решение о новом пакете помощи и объяснил, что другое решение американских чиновников станет "рождественским подарком" Путина.



Конгресс США будет рассматривать помощь Украине в 2024 году. Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились 12 декабря и провели разговор о дальнейшей помощи. После встречи Байден призвал Зеленского не терять "надежду" и обратился к Конгрессу США.

"Конгрессу нужно принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они прервутся на праздничные каникулы, прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", — сказал Джо Байден.

Несмотря на то, что Конгресс продлил работу еще на несколько дней перед Рождеством, американские политики так и не смогли договориться о пакете помощи на 106 млрд долларов. Таким образом, вопрос помощи Украине отложен на 2024 год. Сенат должен возобновить свою работу 8 января, а Палата представителей – 9-го. Демократ Майк Квигли рассказал, что вопрос помощи Украине Конгресс США, вероятно, будет рассматриваться в середине января.

Напомним, что республиканцы требуют добавить в пакет помощи пункт об усилении миграционного контроля на границах США и блокируют помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Демократы не идут на уступки и призывают как можно быстрее принять решение. На пакет помощи от США рассчитывают несколько стран. В случае принятия решения, Украина должна получить более 60 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев изменилось отношение к помощи Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США рассказали, когда Россия может начать новое наступление.