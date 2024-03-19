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Нет права указывать Украине. Почему эксперты раскритиковали заявления сенатора Грэма

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Украине нужно усилить мобилизацию и отправить на фронт молодых мужчин. Кроме того, он считает, что Украине нужно предоставить ракеты ATACMS. Однако по словам экспертов, Грэм неискренний в своих заявлениях

сегодня, 13:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сенатор-республиканец Линдси Грэм сделал ряд резонансных заявлений, касающихся войны в Украине. В частности, по его словам, необходимо усилить мобилизацию и отправить на фронт мужчин, которым меньше 25 лет. По его словам, это нужно сделать, потому что украинцы сейчас борются за свою жизнь.

Нет права указывать Украине. Почему эксперты раскритиковали заявления сенатора Грэма

Линдси Грэм

Кроме того, Грэм добавил, что Украина должна получить дальнобойные ракеты ATACMS.

Впрочем, эксперты отмечают, что республиканец не искренний в своих заявлениях, ведь, например, он не голосовал за предоставление Украине финансовой помощи.

"Он не голосовал за пакет поддержки Украины в сенате. А теперь рассказывает, что нам нужно давать ATACAMS, усиливать мобилизацию и дает другие, не менее ценные советы. Но база одна – за помощь он не голосовал. Как и все сенаторы, очень старающиеся угодить Трампу. Так что учитывайте это"
, – об этом в Фейсбуке отметил политолог Петр Олещук.

На этот же нюанс обратил внимание бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Здесь к нам приезжают политики из стран-партнеров и говорят, что главное – больше мобилизовать на фронт людей. Это те же политики, которые странным образом изменили подходы и не голосуют за дополнительный пакет помощи, выискивая всякие обходные пути. Позиционная (окопная) война, даже с дополнительными мобилизованными, не изменит кардинально ситуацию"
, – подчеркнул в Фейсбуке Чалый.

По его словам, Украине нужно больше мощного дальнобойного оружия, всеохватывающие санкции против страны-террористки, признание России страной-террористом и принятие всех этих решений максимально оперативно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сенатор Линдси Грэм посоветовал Киеву не опираться на то, предоставят ли США финансовую помощь или нет в вопросе мобилизации, ведь Украина борется за себя.




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Источник: comments.ua
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:03

От поганець, ну от що це за поведінка: не хотів тринькати гроші платників податків США щоб їх корумпована Хунта розікрала. З якого це дива він виконує вимоги більшості громадян США? От наш Фюрер обіцяв одне - робить інше, каже одне робить - інше і, засмічені нацпам'яттю та відосиками мізки черні згодні. Той хто не краде як юдеєць і заважає їм красти той не має права голосу! Вони навіть сина свого Творця позбавили права голосу.


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