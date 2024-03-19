Нет права указывать Украине. Почему эксперты раскритиковали заявления сенатора Грэма

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Ткачик Олеся
Сенатор-республиканец Линдси Грэм сделал ряд резонансных заявлений, касающихся войны в Украине. В частности, по его словам, необходимо усилить мобилизацию и отправить на фронт мужчин, которым меньше 25 лет. По его словам, это нужно сделать, потому что украинцы сейчас борются за свою жизнь.
Линдси Грэм
Кроме того, Грэм добавил, что Украина должна получить дальнобойные ракеты ATACMS.
Впрочем, эксперты отмечают, что республиканец не искренний в своих заявлениях, ведь, например, он не голосовал за предоставление Украине финансовой помощи.
На этот же нюанс обратил внимание бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
По его словам, Украине нужно больше мощного дальнобойного оружия, всеохватывающие санкции против страны-террористки, признание России страной-террористом и принятие всех этих решений максимально оперативно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сенатор Линдси Грэм посоветовал Киеву не опираться на то, предоставят ли США финансовую помощь или нет в вопросе мобилизации, ведь Украина борется за себя.
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сегодня, 14:03
От поганець, ну от що це за поведінка: не хотів тринькати гроші платників податків США щоб їх корумпована Хунта розікрала. З якого це дива він виконує вимоги більшості громадян США? От наш Фюрер обіцяв одне - робить інше, каже одне робить - інше і, засмічені нацпам'яттю та відосиками мізки черні згодні. Той хто не краде як юдеєць і заважає їм красти той не має права голосу! Вони навіть сина свого Творця позбавили права голосу.