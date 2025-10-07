Неужели ракеты Tomahawk уже по пути в Украину: Трамп шокировал новым заявлением

Президент США Дональд Трамп отметил, что перед окончательным решением, как дать согласие на использование Киевом ракет Tomahawk он хотел бы знать, для чего именно будут использованы эти ракеты, и куда их будут направлять. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме перед представителями СМИ.

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

"Да, я уже почти принял решение, если подумать" – высказался Дональд Трамп.

Президент США также добавил, что он будет "задавать вопросы" и не хочет "видеть эскалацию".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил о вероятном "разрыве отношений" в случае передачи США ракет Tomahawk Украине. Таким образом хозяин Кремля пытается применять различные подходы, чтобы повлиять на решение США. В частности, отговорить Вашингтон от передачи Украине ракет Tomahawk и добиться уступок в войне. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на интервью Путина от 5 октября, в котором он заявил, что поставки США ракет Tomahawk для Украины "приведут к уничтожению зарождающейся позитивной тенденции" в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Также издание "Комментарии" сообщало – В случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk Силы обороны Украины сумеют в разы ослабить боевую эффективность российской оккупационной армии на фронте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики пришли к мнению, что украинские войска могут наносить дальнобойные удары дронами по большей части территории РФ, однако полезные нагрузки беспилотников ограничены и не пригодны для уничтожения специализированных объектов.



