Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп отметил, что перед окончательным решением, как дать согласие на использование Киевом ракет Tomahawk он хотел бы знать, для чего именно будут использованы эти ракеты, и куда их будут направлять. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме перед представителями СМИ.
Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников
Президент США также добавил, что он будет "задавать вопросы" и не хочет "видеть эскалацию".
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил о вероятном "разрыве отношений" в случае передачи США ракет Tomahawk Украине. Таким образом хозяин Кремля пытается применять различные подходы, чтобы повлиять на решение США. В частности, отговорить Вашингтон от передачи Украине ракет Tomahawk и добиться уступок в войне. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В отчете сослались на интервью Путина от 5 октября, в котором он заявил, что поставки США ракет Tomahawk для Украины "приведут к уничтожению зарождающейся позитивной тенденции" в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Также издание "Комментарии" сообщало – В случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk Силы обороны Украины сумеют в разы ослабить боевую эффективность российской оккупационной армии на фронте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики пришли к мнению, что украинские войска могут наносить дальнобойные удары дронами по большей части территории РФ, однако полезные нагрузки беспилотников ограничены и не пригодны для уничтожения специализированных объектов.