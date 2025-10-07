Невже ракети Tomahawk вже по дорозі до України: Трамп шокував новою заявою

Президент США Дональд Трамп зазначив, що перед остаточним рішенням, як дати згоду на використання Києвом ракет Tomahawk, він хотів би знати, для чого саме будуть використані ці ракети, і куди їх направлятимуть. Відповідну заяву американський лідер зробив у Білому домі перед представниками ЗМІ.

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

"Так, я вже майже ухвалив рішення, якщо подумати", — висловився Дональд Трамп.

Президент США також додав, що він "задаватиме питання" і не хоче "бачити ескалацію".

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін заявив про ймовірний "розрив відносин" у разі передачі США ракет Tomahawk Україні. Таким чином, господар Кремля намагається застосовувати різні підходи, щоб вплинути на рішення США. Зокрема, відмовити Вашингтон від передачі Україні ракет Tomahawk та домогтися поступок у війні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на інтерв'ю Путіна від 5 жовтня, в якому він заявив, що постачання США ракет Tomahawk для України "приведуть до знищення позитивної тенденції, що зароджується" у відносинах між Москвою і Вашингтоном.

Також видання "Коментарі" повідомляло – У разі передачі Україні американських крилатих ракет Tomahawk Сили оборони України зможуть у рази послабити бойову ефективність російської окупаційної армії на фронті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики дійшли до думки, що українські війська можуть завдавати далекобійних ударів дронами по більшій частині території РФ, проте корисні навантаження безпілотників обмежені та не придатні для знищення спеціалізованих об'єктів.



