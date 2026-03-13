"Невиданный маразм": в Сенате США жестко разнесли Трампа из-за амбиций в Иране

Американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи, входящий в комитет Сената США по международным делам, подверг резкой критике военную кампанию, начатую Дональдом Трампом против Ирана. Он охарактеризовал ее как "самую хаотическую и непоследовательную военную операцию, которую США вели за последний век", сообщает CNN.

Фото: из открытых источников

Мерфи отметил, что нынешняя администрация США демонстрирует "старческий маразм" и "полную потерю здравого смысла", из-за чего ход боевых действий становится абсолютно непредсказуемым. По мнению сенатора, отсутствие четкого плана, постоянное изменение задач и целей операции "Эпическая ярость" создают хаос на поле боя и ставят под угрозу безопасность американских военных.

"Это сплошная катастрофа, и виноват во всем Дональд Трамп, ежедневно меняющий свои решения относительно того, как должна проходить эта война", — подчеркнул Мерфи.

Он также выразил соболезнования солдатам, вынужденным выполнять приказы руководства, отмечая, что текущая стратегия может привести к огромным финансовым расходам для налогоплательщиков и серьезно угрожать национальной безопасности США.

Сенатор обратил внимание на экономические и геополитические последствия войны: рост цен на энергоносители, блокирование Ормузского пролива и риск ударов Ирана по союзникам США в регионе. Кроме того, Тегеран продолжает развивать усиливающую угрозу ядерную программу. Мерфи считает, что без четкого руководства и слаженной стратегии любые военные действия превращаются в непредсказуемый кризис с тяжелыми последствиями.

