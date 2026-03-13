logo_ukra

Світ
commentss НОВИНИ Всі новини

"Небачений маразм": у Сенаті США жорстко рознесли Трампа за амбіції в Ірані

На думку Кріса Мерфі, такі дії можуть обернутися великими витратами для американських платників податків і водночас створити загрозу для національної безпеки США

13 березня 2026, 13:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Американський сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, який входить до комітету Сенату США з міжнародних справ, різко розкритикував військову кампанію, розпочату Дональдом Трампом проти Ірану. Він охарактеризував її як "найбільш хаотичну та непослідовну військову операцію, яку США вели за останнє століття", повідомляє CNN.

"Небачений маразм": у Сенаті США жорстко рознесли Трампа за амбіції в Ірані

Фото: з відкритих джерел

Мерфі зазначив, що нинішня адміністрація США демонструє "старечий маразм" та "повну втрату здорового глузду", через що хід бойових дій стає абсолютно непередбачуваним. На думку сенатора, відсутність чіткого плану, постійна зміна завдань та цілей операції "Епічна лють" створюють хаос на полі бою та ставлять під загрозу безпеку американських військових.

"Це суцільна катастрофа, і винен у всьому Дональд Трамп, який щодня змінює свої рішення щодо того, як має проходити ця війна", — підкреслив Мерфі.

Він також висловив співчуття солдатам, які змушені виконувати накази керівництва, наголошуючи, що поточна стратегія може призвести до величезних фінансових витрат для платників податків і серйозно загрожувати національній безпеці США.

Сенатор звернув увагу на економічні та геополітичні наслідки війни: зростання цін на енергоносії, блокування Ормузької протоки та ризик ударів Ірану по союзниках США в регіоні. Крім того, Тегеран продовжує розвивати ядерну програму, що посилює загрозу. Мерфі вважає, що без чіткого керівництва та злагодженої стратегії, будь-які військові дії перетворюються на непередбачувану кризу з тяжкими наслідками.

 Як вже писали  "Коментарі", Кремль заявляє про готовність до подальших переговорів щодо війни в Україні та не виключає проведення нового раунду тристоронніх консультацій. Втім, конкретна дата такої зустрічі наразі не визначена. Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи можливість продовження дипломатичного діалогу.



