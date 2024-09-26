"Ничего нового": США разочаровал план победы Зеленского

США не видят ничего нового в плане победы Украины, который планируют обсудить Джо Байден и Владимир Зеленский, пишет The Wall Street Journal.

Штаты разочарованы планом Зеленского. Фото из открытых источников

Как пишет издание, в Белом доме считают, что план украинского президента не имеет всеобъемлющей стратегии и представляет собой не более чем уже озвученную просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия.

WSJ отмечает, что несколько месяцев Владимир Зеленский называл этот план "основой для победы над Россией". Однако высокопоставленные американские и европейские чиновники, знающие пункты плана, рассказали, что документ не предлагает четкого пути победы Украины в условиях, когда российские войска медленно добиваются успеха на поле боя.

"Я не поражен планом. В нем нет ничего нового", – сказал WSJ американский чиновник.

Издание отмечает, что США и Украина надеялись на единство в выборе дальнейшего пути, но теперь оказались на решающем этапе военного конфликта без общего видения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.