Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что все войны заканчиваются переговорами, мол Вторая мировая война тоже закончилась переговорами. После этого становится понятным, что целый вице-президент США не знает, что Вторая мировая никакими переговорами не заканчивалась. Вторая мировая окончилась безусловной капитуляцией фашистской Германии и Японии. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер Сергей Марченко.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Блогер отмечает, что никто не стелил красных дорожек "вторую Адольфу" и никто не хотел с ним дружить. 80 лет назад люди были гораздо мудрее, чем сейчас. Все, что они хотели сделать с Гитлером – это пристрелить, как бешеную собаку. И никаких алясков, никаких улыбок на камеры, никаких совместных продаж мыла из человеческих костей Освенцима под американскими торговыми марками.

"Я не думаю, что для управления государством нужно быть какими-нибудь академиками. Но полными дебилами тоже не надо быть. Это очень больно для всех окружающих. Включая американских избирателей, которые этого Фак Диванса выбрали", – отметил Сергей Марченко.

