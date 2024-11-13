Никакого мирного плана Трампа не существует: что же обсуждают в СМИ

На сегодняшний день реально никакого плана Дональда Трампа по завершению войны на самом деле не существует. Он, как на рынке, что характерно опять-таки для американского политикума, будет выбирать какой-то из вариантов, которые ему предложит какая-то определенная группа влияния, которая тем или иным образом будет аффилирована собственно к его администрации. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Появление разнообразных мирных планов в западных медиа никого не должно удивлять, поскольку, во-первых, подобные планы появлялись в специализированных изданиях как минимум со второй половины 22-го года и сейчас просто вышли в публичную плоскость. Во-вторых, конечно, это связано с тем, что в Соединенных Штатах Америки произошла смена власти. И, соответственно, новая администрация, которая заработает с января 25-го года, будет иметь свое видение того, на каких условиях нужно завершать российско-украинскую войну. Соответственно все эти планы – это, в первую очередь, своеобразное соревнование между разнообразными группами влияния, аффилированными, в том числе, с аналитическими центрами, разнообразными исследовательскими институтами, за внимание Трампа и попытка ему представить свое видение, которое ему понравится и какое он, собственно будет использовать уже непосредственно в своей президентской деятельности", — отметил Рейтерович.

Эксперт замечает, что отсюда такая достаточно отдаленная иногда координация с реальной ситуацией на поле боя, поскольку видно, что часть этих планов готовили теоретики, которые брали за основу в том числе мировой опыт, не всегда релевантный.

Он прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев мы будем наблюдать конкуренцию этих планов. И уже в результате на основе определенного согласования, сочетания этих планов будет представлен какой-нибудь более или менее целостный вариант, который, в том числе, будет напрямую связан с фамилиями людей, которые займут ключевые посты в администрации новоизбранного президента.

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