Никакого мирного плана Трампа не существует: что же обсуждают в СМИ

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день реально никакого плана Дональда Трампа по завершению войны на самом деле не существует. Он, как на рынке, что характерно опять-таки для американского политикума, будет выбирать какой-то из вариантов, которые ему предложит какая-то определенная группа влияния, которая тем или иным образом будет аффилирована собственно к его администрации. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт замечает, что отсюда такая достаточно отдаленная иногда координация с реальной ситуацией на поле боя, поскольку видно, что часть этих планов готовили теоретики, которые брали за основу в том числе мировой опыт, не всегда релевантный.
Он прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев мы будем наблюдать конкуренцию этих планов. И уже в результате на основе определенного согласования, сочетания этих планов будет представлен какой-нибудь более или менее целостный вариант, который, в том числе, будет напрямую связан с фамилиями людей, которые займут ключевые посты в администрации новоизбранного президента.
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