logo

BTC/USD

89883.20

ETH/USD

3198.60

LTC/USD

75.00

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Никакого мирного плана Трампа не существует: что же обсуждают в СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Никакого мирного плана Трампа не существует: что же обсуждают в СМИ

Трамп еще не принял решение, как мирный план поддержать

13 ноября 2024, 17:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На сегодняшний день реально никакого плана Дональда Трампа по завершению войны на самом деле не существует. Он, как на рынке, что характерно опять-таки для американского политикума, будет выбирать какой-то из вариантов, которые ему предложит какая-то определенная группа влияния, которая тем или иным образом будет аффилирована собственно к его администрации. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

Никакого мирного плана Трампа не существует: что же обсуждают в СМИ

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Появление разнообразных мирных планов в западных медиа никого не должно удивлять, поскольку, во-первых, подобные планы появлялись в специализированных изданиях как минимум со второй половины 22-го года и сейчас просто вышли в публичную плоскость. Во-вторых, конечно, это связано с тем, что в Соединенных Штатах Америки произошла смена власти. И, соответственно, новая администрация, которая заработает с января 25-го года, будет иметь свое видение того, на каких условиях нужно завершать российско-украинскую войну. Соответственно все эти планы – это, в первую очередь, своеобразное соревнование между разнообразными группами влияния, аффилированными, в том числе, с аналитическими центрами, разнообразными исследовательскими институтами, за внимание Трампа и попытка ему представить свое видение, которое ему понравится и какое он, собственно будет использовать уже непосредственно в своей президентской деятельности", — отметил Рейтерович. 

Эксперт замечает, что отсюда такая достаточно отдаленная иногда координация с реальной ситуацией на поле боя, поскольку видно, что часть этих планов готовили теоретики, которые брали за основу в том числе мировой опыт, не всегда релевантный.

Он прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев мы будем наблюдать конкуренцию этих планов. И уже в результате на основе определенного согласования, сочетания этих планов будет представлен какой-нибудь более или менее целостный вариант, который, в том числе, будет напрямую связан с фамилиями людей, которые займут ключевые посты в администрации новоизбранного президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа прямо ответили, действительно ли урежут 100% средств помощи Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости