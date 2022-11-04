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"Никакой копейки не достанется Украине" – конгрессвумен США (ВИДЕО)

Республиканка заявляет, что не будет оказывать финансовую поддержку Украине.

сегодня, 18:51
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Автор:

Slava Kot








Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на акции в поддержку Дональда Трампа в штате Айова выразила антиукраинскую позицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Telegraph.

"Никакой копейки не достанется Украине" – конгрессвумен США (ВИДЕО)

Конгрессвумен Мерджори Тейлор Грин. Фото с открытых источников

Во время своего выступления конгрессвумен от республиканцев обратилась с критическими высказываниями по поводу демократов. Марджори Тейлор Грин сказала, что находящиеся у власти демократы открыли границы США, но думают только об Украине. Под открытыми границами Марджори Тейлор Грин подразумевает проблемы с южными штатами, страдающими миграционным кризисом.

"При республиканцах же одной копейки не достанется Украине" , — сообщила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.

В конце республиканка добавила, что "наша страна важнее", имея в виду США.

Интересно, что именно Марджори Тейлор Грин распространяла российские нарративы об американских биоллабораториях в Украине. Кроме того, конгрессвумен является сторонницей Дональда Трампа.

Посмотреть видео с речью к онгресвумену Марджори Тейлор Грин в Айове можно ниже:

Напоминаем, что Трамп увлекается диктаторами. Во время своего пребывания в президенты США Трамп имел тесные дипломатические отношения с Россией и встречался с авторитарным лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Вероятно, Трамп будет баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США отправляет в Европу тактическое ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о предупреждении для США от Саудовской Аравии. По их данным, Иран может начать военные действия в ближайшее время.



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Источник: https://www.youtube.com/c/telegraph
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