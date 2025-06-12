Никто не ожидал такого: что Трамп заявил о войне между Украиной и РФ

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Кравцев Сергей
Спустя три года война между Украиной и Россией переросла в настоящую войну беспилотников. Именно дроны сегодня являются мощным и современным оружием. Такое заявление в интервью программе Pod Force One сделал президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома назвал дроны "новой вещью" и "новым видом оружия".
Президент США не стал скрывать своего восторга беспилотниками, назвав их "быстрыми" и "умными". По его словам, "три года назад никто и не подозревал, что они окажутся настолько эффективными".
Кроме того, Дональд Трамп убежден, что беспилотники "способны заменить многие другие виды оружия, даже самолеты".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что "обязательно" рассмотрит возможность использовать закон 1807 года из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Этот закон 200-летней давности использовался очень редко в истории США и дает дополнительные полномочия президенту в управлении армией.
В США вспыхнули массовые протесты после арестов, проведенных Миграционной и таможенной правоохранительной службой в сообществах с высоким уровнем иммигрантов. Начавшиеся мирно демонстрации быстро переросли в стычки с полицией, поджоги авто и массовые аресты. В ответ Трамп объявил об отправке 2000 военных Национальной гвардии, а вскоре к ним присоединилось еще 2000, а также 700 морских пехотинцев.
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