Никто не ожидал такого: что Трамп заявил о войне между Украиной и РФ

Спустя три года война между Украиной и Россией переросла в настоящую войну беспилотников. Именно дроны сегодня являются мощным и современным оружием. Такое заявление в интервью программе Pod Force One сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома назвал дроны "новой вещью" и "новым видом оружия".

"Это оружие выбора. Если посмотреть на войну, эту ужасную войну Украины с Россией, которую мы пытаемся остановить, то это все война с использованием дронов. Это удивительно", — сказал Дональд Трамп.

Президент США не стал скрывать своего восторга беспилотниками, назвав их "быстрыми" и "умными". По его словам, "три года назад никто и не подозревал, что они окажутся настолько эффективными".

"Хорошие дроны – это настоящее оружие для войны. В современной войне Украина и Россия изучают текущие боевые действия, а также используют дроны на уровне, который никто раньше не считал возможным", — отметил глава Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп убежден, что беспилотники "способны заменить многие другие виды оружия, даже самолеты".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что "обязательно" рассмотрит возможность использовать закон 1807 года из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Этот закон 200-летней давности использовался очень редко в истории США и дает дополнительные полномочия президенту в управлении армией.

В США вспыхнули массовые протесты после арестов, проведенных Миграционной и таможенной правоохранительной службой в сообществах с высоким уровнем иммигрантов. Начавшиеся мирно демонстрации быстро переросли в стычки с полицией, поджоги авто и массовые аресты. В ответ Трамп объявил об отправке 2000 военных Национальной гвардии, а вскоре к ним присоединилось еще 2000, а также 700 морских пехотинцев.



