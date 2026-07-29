logo

BTC/USD

64233

ETH/USD

1904.29

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Никто такого не ожидал: что заставило США сделать жесткий шаг против Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Никто такого не ожидал: что заставило США сделать жесткий шаг против Кремля

Перед ключевым голосованием часть демократов сомневалась, однако аргументы президентов Украины и Финляндии изменили расстановку сил

29 июля 2026, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Накануне решающего процедурного голосования в Сенате США по законопроекту о новых масштабных санкциях против России и Ирана судьба документа оставалась неопределенной. Часть сенаторов-демократов не была уверена, стоит ли поддерживать инициативу, опасаясь, что президент Дональд Трамп может использовать предусмотренные законом тарифные механизмы для реализации собственной торговой политики.

Никто такого не ожидал: что заставило США сделать жесткий шаг против Кремля

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, переломить ситуацию помогли президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб. Во время встреч с американскими законодателями они представили аргументы в пользу немедленного усиления давления на Москву, убеждая сенаторов, что Россия постепенно теряет стратегические позиции и именно сейчас необходимо усилить санкционный прессинг.

По данным издания, выступления двух лидеров оказались настолько убедительными, что часть сомневавшихся демократов изменила свою позицию и поддержала продвижение законопроекта. Источники отмечают, что украинский президент акцентировал внимание на необходимости сохранить единство Запада и не позволить Кремлю воспользоваться политическими разногласиями в Вашингтоне.

Особое внимание привлекло и то, что Зеленский лично присутствовал в здании Сената и наблюдал за процедурным голосованием из зала заседаний. Такой шаг стал символом того значения, которое Киев придает американской санкционной политике.

Законопроект предусматривает введение новых ограничительных мер против России и Ирана. Его сторонники считают, что дополнительные санкции должны усилить экономическое давление на Москву и сократить возможности Кремля финансировать продолжение войны против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль опасается этого больше санкций: какое решение наконец-то принято в США по Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2026/07/29/senate-russia-sanctions-lindsey-graham
Теги:

Новости

Все новости