Никто такого не ожидал: что заставило США сделать жесткий шаг против Кремля

Накануне решающего процедурного голосования в Сенате США по законопроекту о новых масштабных санкциях против России и Ирана судьба документа оставалась неопределенной. Часть сенаторов-демократов не была уверена, стоит ли поддерживать инициативу, опасаясь, что президент Дональд Трамп может использовать предусмотренные законом тарифные механизмы для реализации собственной торговой политики.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, переломить ситуацию помогли президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб. Во время встреч с американскими законодателями они представили аргументы в пользу немедленного усиления давления на Москву, убеждая сенаторов, что Россия постепенно теряет стратегические позиции и именно сейчас необходимо усилить санкционный прессинг.

По данным издания, выступления двух лидеров оказались настолько убедительными, что часть сомневавшихся демократов изменила свою позицию и поддержала продвижение законопроекта. Источники отмечают, что украинский президент акцентировал внимание на необходимости сохранить единство Запада и не позволить Кремлю воспользоваться политическими разногласиями в Вашингтоне.

Особое внимание привлекло и то, что Зеленский лично присутствовал в здании Сената и наблюдал за процедурным голосованием из зала заседаний. Такой шаг стал символом того значения, которое Киев придает американской санкционной политике.

Законопроект предусматривает введение новых ограничительных мер против России и Ирана. Его сторонники считают, что дополнительные санкции должны усилить экономическое давление на Москву и сократить возможности Кремля финансировать продолжение войны против Украины.

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