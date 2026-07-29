Ніхто такого не очікував: що змусило США зробити жорсткий крок проти Кремля

Напередодні вирішального процедурного голосування в Сенаті США щодо законопроекту про нові масштабні санкції проти Росії та Ірану доля документа залишалася невизначеною. Частина сенаторів-демократів не була певна, чи варто підтримувати ініціативу, побоюючись, що президент Дональд Трамп може використати передбачені законом тарифні механізми для реалізації власної торгової політики.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Як повідомляє Axios з посиланням на джерела, переломити ситуацію допомогли президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб. Під час зустрічей із американськими законодавцями вони представили аргументи на користь негайного посилення тиску на Москву, переконуючи сенаторів, що Росія поступово втрачає стратегічні позиції і саме зараз необхідно посилити санкційний пресинг.

За даними видання, виступи двох лідерів виявилися настільки переконливими, що частина демократів, що сумнівалися, змінила свою позицію і підтримала просування законопроекту. Джерела зазначають, що український президент наголосив на необхідності зберегти єдність Заходу і не дозволити Кремлю скористатися політичними розбіжностями у Вашингтоні.

Особливу увагу привернуло й те, що Зеленський особисто був присутнім у приміщенні Сенату та спостерігав за процедурним голосуванням із зали засідань. Такий крок став символом того значення, що Київ надає американській санкційній політиці.

Законопроект передбачає запровадження нових обмежувальних заходів проти Росії та Ірану. Його прихильники вважають, що додаткові санкції мають посилити економічний тиск на Москву та скоротити можливості Кремля фінансувати продовження війни проти України.

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