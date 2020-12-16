Новая страница: какими могут быть отношения США и Украины при Байдене

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Таисия Ерохина
В Коллегии выборщиков США подтвердили
победу кандидата в президенты Джо Байдена (получил 306 голосов из 270,
необходимых для победы). Что может Байден сделать для Украины такого, чего не
сделал Трамп? Сделает ли? Не слишком ли большие надежды у нас опять возлагают
на "дядю"? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политолог, глава платформы Единый
координационный центр Олег Саакян считает, что в Украине слишком большие
надежды возлагают на новое руководство США. И подобные чаянья, отмечает
эксперт, присущи нам во всём.
"Украинцам свойственны патерналистические (патернализм – система отношений, основанная
на покровительстве, опеке и контроле старшими младших (подопечных), а также
подчинении младших старшим – ред.) ожидания от любой власти – украинской,
американской, европейской. Что вот придет кто-то и сможет всё поменять в лучшую
сторону. А мы при этом особых усилий прилагать не будем. Но так не бывает", —
подчеркивает Олег Саакян.
Отмечая, что США при Байдене будут,
безусловно, не такими, как при Трампе, эксперт призывает не ожидать, что новый
глава Белого дома будет только и думать – что бы такого хорошего сделать для
Украины.
"В то же время, можно прогнозировать, что при
Байдене, в отличие от Трампа, появится комплексная политика в отношении
Украины. Ему не надо объяснять, что такое Украина, где это и так далее. Он
осведомлен на эти темы, как и люди, которые приходят в его команду, — уверен
Олег Саакян. – Восточно-Европейское направление будет у нового президента США
среди приоритетных. Что касается общей внешне-политической доктрины, то в
ближайшее время будет сделан выбор между уже написанными аналитическими
центрами. Возможно, это будет некий синтез".
По мнению главы платформы Единый
координационный центр, вряд ли стоит ожидать формата переговоров типа
Волкер-Сурков.
"В США доминирует позиция, что РФ стала
недоговороспособной. Соответственно, нет смысла тратить ресурс на разговоры с
ней. Единственная активизация возможна касательно продления договора по
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
В остальном оценки касательно сближения между США и РФ – пессимистичны.
Соответственно, разговоры о так называемой "большой сделке", в которой что-то
могут решить за спиной Украины, из эфемерных стали окончательно беспочвенными.
Что касается сближения между США и Украиной – тут многое будет зависит от нашей
рациональной, четкой, прогнозируемой политики", – прогнозирует Олег Саакян.
Эксперт-международник Игорь Соловей считает
главным достижением внешней политики 2020 года то, что Украина не попала в
ловушку, в которую ее втягивали Дональд Трамп и его команда, пытаясь сделать
частью американских выборов против Джо Байдена.
"Киеву удалось сохранить удаленность от
внутриамериканских баталий, что вылилось в двупартийную и двупалатную (Сенат и
Палаты представителей) поддержку Украины со стороны США под конец года, —
подчеркивает эксперт. — Вашингтон принял законопроект "О тратах на нужды
национальной обороны США в 2021 году", согласно которому Украине будет выделен
большой пакет помощи в сфере безопасности. В том числе для приобретения
летального вооружения для ВСУ, а также усиление санкционного режима против
подрывной деятельности РФ".
По мнению Игоря Соловья, этим решением США
подтвердили лидерство в поддержке Украины и ее территориальной целостности в
условиях российской агрессии.
"Так что задел для открытия новой страницы
отношений между США и Украиной при администрации Байдена – очень значительный.
Тем более, что будущий персональный состав американской власти при новом
президенте хорошо знает Украину. И ее политиков, — отмечает эксперт. — А вот
это знание может сослужить плохую службу для команды Зеленского. Вашингтон
помнит (а кто забыл – то в Киеве есть достаточно доверенных Вашингтону
украинских политиков, которые освежат новым-старым американским чиновникам
память) о прошлых грешках Зеленского. И как они секретничали с эмиссарами
Трампа, и как дело против Хантера Байдена открыли, чтобы повлиять на шансы его
отца стать президентом, и как накануне выборов в США "слили" телефонные
разговоры Байдена с Порошенко".
А еще, уверен Игорь Соловей, нужные люди
расскажут о деструктивной роли Офиса президента Украину в нынешней атаке на
любимое детище США – антикоррупционные органы НАБУ-САП-НАПК.
"И если отношения Зеленский-Трамп – дела
минувших дней, тут американцы могут проявить благородство и (при)закрыть глаза,
то вот ситуация с антикоррупционной политикой Киева – это причина для серьезной
тревоги на Банковой. Ведь если президентская команда не сможет справиться с
пророссийским реваншем, то не исключено, что Белый дом может вообще
переформатировать всю систему отношений с Украиной, — прогнозирует эксперт. — А
именно — устранить Банковую из цепочки отношений с Вашингтоном, настоять на
создании нового коалиционного правительства через парламент. И затем
использовать в качестве визави американской стороне этого нового премьера, а не
скомпроментированного президента".
Новая администрация США – это множество шансов
для Киева, подчеркивает Игорь Соловей. И Украина должна воспользоваться этими
шансами на 101%. Иначе, как говорит Павел Климкин (экс-глава МИД), "другого
шанса может больше и не быть".
Ранее эксперты спрогнозировали, может ли Зеленский
сдать
Коломойского США.
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