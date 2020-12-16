Новая страница: какими могут быть отношения США и Украины при Байдене

В Коллегии выборщиков США подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена (получил 306 голосов из 270, необходимых для победы). Что может Байден сделать для Украины такого, чего не сделал Трамп? Сделает ли? Не слишком ли большие надежды у нас опять возлагают на "дядю"? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Можно прогнозировать, что при Байдене, в отличие от Трампа, появится комплексная политика в отношении Украины"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что в Украине слишком большие надежды возлагают на новое руководство США. И подобные чаянья, отмечает эксперт, присущи нам во всём.

"Украинцам свойственны патерналистические (патернализм – система отношений, основанная на покровительстве, опеке и контроле старшими младших (подопечных), а также подчинении младших старшим – ред.) ожидания от любой власти – украинской, американской, европейской. Что вот придет кто-то и сможет всё поменять в лучшую сторону. А мы при этом особых усилий прилагать не будем. Но так не бывает", — подчеркивает Олег Саакян.

Отмечая, что США при Байдене будут, безусловно, не такими, как при Трампе, эксперт призывает не ожидать, что новый глава Белого дома будет только и думать – что бы такого хорошего сделать для Украины.

"В то же время, можно прогнозировать, что при Байдене, в отличие от Трампа, появится комплексная политика в отношении Украины. Ему не надо объяснять, что такое Украина, где это и так далее. Он осведомлен на эти темы, как и люди, которые приходят в его команду, — уверен Олег Саакян. – Восточно-Европейское направление будет у нового президента США среди приоритетных. Что касается общей внешне-политической доктрины, то в ближайшее время будет сделан выбор между уже написанными аналитическими центрами. Возможно, это будет некий синтез".

По мнению главы платформы Единый координационный центр, вряд ли стоит ожидать формата переговоров типа Волкер-Сурков.

"В США доминирует позиция, что РФ стала недоговороспособной. Соответственно, нет смысла тратить ресурс на разговоры с ней. Единственная активизация возможна касательно продления договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В остальном оценки касательно сближения между США и РФ – пессимистичны. Соответственно, разговоры о так называемой "большой сделке", в которой что-то могут решить за спиной Украины, из эфемерных стали окончательно беспочвенными. Что касается сближения между США и Украиной – тут многое будет зависит от нашей рациональной, четкой, прогнозируемой политики", – прогнозирует Олег Саакян.

"Задел для открытия новой страницы отношений между США и Украиной при администрации Байдена – очень значительный"

Эксперт-международник Игорь Соловей считает главным достижением внешней политики 2020 года то, что Украина не попала в ловушку, в которую ее втягивали Дональд Трамп и его команда, пытаясь сделать частью американских выборов против Джо Байдена.

"Киеву удалось сохранить удаленность от внутриамериканских баталий, что вылилось в двупартийную и двупалатную (Сенат и Палаты представителей) поддержку Украины со стороны США под конец года, — подчеркивает эксперт. — Вашингтон принял законопроект "О тратах на нужды национальной обороны США в 2021 году", согласно которому Украине будет выделен большой пакет помощи в сфере безопасности. В том числе для приобретения летального вооружения для ВСУ, а также усиление санкционного режима против подрывной деятельности РФ".

По мнению Игоря Соловья, этим решением США подтвердили лидерство в поддержке Украины и ее территориальной целостности в условиях российской агрессии.

"Так что задел для открытия новой страницы отношений между США и Украиной при администрации Байдена – очень значительный. Тем более, что будущий персональный состав американской власти при новом президенте хорошо знает Украину. И ее политиков, — отмечает эксперт. — А вот это знание может сослужить плохую службу для команды Зеленского. Вашингтон помнит (а кто забыл – то в Киеве есть достаточно доверенных Вашингтону украинских политиков, которые освежат новым-старым американским чиновникам память) о прошлых грешках Зеленского. И как они секретничали с эмиссарами Трампа, и как дело против Хантера Байдена открыли, чтобы повлиять на шансы его отца стать президентом, и как накануне выборов в США "слили" телефонные разговоры Байдена с Порошенко".

А еще, уверен Игорь Соловей, нужные люди расскажут о деструктивной роли Офиса президента Украину в нынешней атаке на любимое детище США – антикоррупционные органы НАБУ-САП-НАПК.

"И если отношения Зеленский-Трамп – дела минувших дней, тут американцы могут проявить благородство и (при)закрыть глаза, то вот ситуация с антикоррупционной политикой Киева – это причина для серьезной тревоги на Банковой. Ведь если президентская команда не сможет справиться с пророссийским реваншем, то не исключено, что Белый дом может вообще переформатировать всю систему отношений с Украиной, — прогнозирует эксперт. — А именно — устранить Банковую из цепочки отношений с Вашингтоном, настоять на создании нового коалиционного правительства через парламент. И затем использовать в качестве визави американской стороне этого нового премьера, а не скомпроментированного президента".

Новая администрация США – это множество шансов для Киева, подчеркивает Игорь Соловей. И Украина должна воспользоваться этими шансами на 101%. Иначе, как говорит Павел Климкин (экс-глава МИД), "другого шанса может больше и не быть".

Ранее эксперты спрогнозировали, может ли Зеленский сдать Коломойского США.

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