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Официально объявлен победитель президентской гонки в США

Инаугурация вновь избранного президента США назначена на 20 января

сегодня, 18:37
Автор:

Дмитрий Симоненко

Претендент на пост главы государства Соединенных штатов Америки от демократов Джо Байден официально признан победителем президентской гонки в США. Его победу окончательно утвердила коллегия выборщиков.

Официально объявлен победитель президентской гонки в США

Об этом сообщает американский портал The New York Times.

За него проголосовало 302 выборщика, в то время, как действующего президента США поддержали  — 232 человека.

Ни один из проголосовавших выборщиков не поменял своего решения и проголосовал за того кандидата, который одержал победу в его штате.

Инаугурация вновь избранного президента США назначена на 20 января.

Ранее "Комментарии" писали о том, что вчера, 14 декабря,  соблюдая необходимый протокол по американским выборам,  проходит финальная часть выборов, когда  за  американского президента  отдают свой  голос выборщики.  Первый  штат, который проголосовал за Джо Байдена – это Вермонт. Как пишет The Washington Post, за  будущего хозяина Овального кабинета отдали  голоса трех выборщиков. Кроме того, скоро станут известны  голоса  выборщиков в таких штатах как Индиана, Нью-Гэмпшир и Теннеси.

Кроме того, портал писал о том, что YouTube удалит все новые видео, в которых утверждается, что президент Дональд Трамп проиграл выборы в США Джозефу Байдену из-за мошенничества или ошибок.  По сути, YouTube теперь классифицирует победу Байдена и поражение Трампа как исторический факт, и поэтому он будет принимать жесткие меры при введении в заблуждение зрителей. YouTube  отметил, что его политика уже запрещает видео, в которых утверждается, что мошенничество или ошибки изменили исход президентских выборов в США.



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Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/14/us/elections/electoral-college-results.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
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