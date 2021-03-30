Новое "супероружие" США против России - какое оно

Стало известно, какое "новое супероружие" разрабатывает США в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщило американское издание The National Interest.

В Америке рассказали о разработке новейшего оружия. Фото: rossaprimavera.ru

Америка создает малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, а также истребители F-35 Lightning II.

В сообщении отмечается, что две разработки могут использоваться для более успешного сдерживания угрозы. Кроме того, планируется применять оружие для демонстрации силы в арктическом регионе.

Совместное использование бомбардировщика B-2 Spirit и истребителя F-35 Lightning II будет проходить в рамках концепции "сетецентрического конфликта".

В худшем сценарии, когда конфликт достигнет пика, бомбардировщики смогут атаковать большие стационарные объекты. В то время истребители могут обеспечивать воздушную поддержку.

Кроме того, истребители F-35 имеют еще одно назначение — они идеально подходят для наблюдения за действиями противников.

Ранее сообщалось, какие суммы инвестируют российские власти в разработку мощной новейшего оружия. Какое оружие разрабатывает Россия сейчас и для чего оно предназначено, читайте в нашем материале.

Напомним, что Вооруженные силы Украины получили новый вид вооружения — винтовку ручного заряжания Alligator. Чем отличается винтовка от другого арсенала и как она выглядит, смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что еще один мировой лидер назвал главу России Владимира Путина убийцей. Лидер сказал это во время общения с журналистом. Кроме того, политик отметил, что Российская Федерация не уважает территориальную целостность соседних государств, в частности Украины. Кто сделал такое громкое заявление, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!