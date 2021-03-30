Новое "супероружие" США против России - какое оно

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Кириєнко Анна
Стало известно, какое "новое супероружие" разрабатывает США в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщило американское издание The National Interest.
В Америке рассказали о разработке новейшего оружия. Фото: rossaprimavera.ru
Америка создает малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, а также истребители F-35 Lightning II.
В сообщении отмечается, что две разработки могут использоваться для более успешного сдерживания угрозы. Кроме того, планируется применять оружие для демонстрации силы в арктическом регионе.
Совместное использование бомбардировщика B-2 Spirit и истребителя F-35 Lightning II будет проходить в рамках концепции "сетецентрического конфликта".
В худшем сценарии, когда конфликт достигнет пика, бомбардировщики смогут атаковать большие стационарные объекты. В то время истребители могут обеспечивать воздушную поддержку.
Кроме того, истребители F-35 имеют еще одно назначение — они идеально подходят для наблюдения за действиями противников.
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