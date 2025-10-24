Новых санкций Трампа уже мало: в Сенате готовят сокрушительный удар по Путину

Сенаторы стремятся использовать момент, когда президент США Дональд Трамп меняет свой подход к российскому лидеру Владимиру Путину, но республиканцы действуют осторожно, чтобы не опережать главу государства, сообщает The Hill.

Фото: из открытых источников

Объявление о новых санкциях против России получило положительную реакцию в Киеве и среди его сторонников, поэтому члены Сената от обеих партий готовят почву для введения дополнительных ограничений против Путина.

В частности, в среду Комитет по иностранным делам Сената рассмотрел три законопроекта, направленных на нанесение экономического удара по России и ее союзникам. Они предполагают: признание России государством, поддерживающим терроризм через похищение украинских детей; расширение возможностей США по конфискации замороженных российских активов; а также предоставление полномочий для введения санкций против китайских компаний, помогающих российским военным, отмечает издание.

Однако The Hill отмечает, что принятие этих законопроектов маловероятно без одобрения президента Трампа.

"Я не уверен, что что-то сдвинется без поддержки президента. Мы пытаемся работать как команда, обсуждаем это ежедневно. Когда придет соответствующее время, реализуем эти планы, но хотим убедиться, что делаем все правильно и четко определяем полномочия, которые предоставляем президенту по санкциям", — заявил сенатор-республиканец от Южной Дако.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп активно ищет пути влияния на обоих лидеров – Владимира Путина и Владимира Зеленского – чтобы заставить их договориться о прекращении войны в Украине. Такое заявление сделал посол США при НАТО Мэтью Витакер в программе National Report на канале Newsmax.