Нових санкцій Трампа вже замало: у Сенаті готують нищівнирй удар по Путіну

Сенатори прагнуть використати момент, коли президент США Дональд Трамп змінює свій підхід до російського лідера Володимира Путіна, але республіканці діють обережно, щоб не випереджати главу держави, повідомляє The Hill.

Фото: з відкритих джерел

Оголошення про нові санкції проти Росії отримало позитивну реакцію в Києві та серед його прихильників, тому члени Сенату від обох партій готують ґрунт для введення додаткових обмежень проти Путіна.

Зокрема, у середу Комітет із закордонних справ Сенату розглянув три законопроєкти, спрямовані на завдання економічного удару по Росії та її союзниках. Вони передбачають: визнання Росії державою, що підтримує тероризм через викрадення українських дітей; розширення можливостей США щодо конфіскації заморожених російських активів; а також надання повноважень для введення санкцій проти китайських компаній, що допомагають російським військовим, зазначає видання.

Проте The Hill зазначає, що прийняття цих законопроєктів малоймовірне без схвалення президента Трампа.

"Я не впевнений, що щось зрушиться без підтримки президента. Ми намагаємося працювати як команда, обговорюємо це щодня. Коли настане відповідний час, реалізуємо ці плани, але хочемо впевнитися, що робимо все правильно і чітко визначаємо повноваження, які надаємо президенту щодо санкцій", — заявив сенатор-республіканець від Південної Дакоти Майк Раундс в інтерв’ю The Hill.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп активно шукає шляхи впливу на обох лідерів — Володимира Путіна та Володимира Зеленського — щоб змусити їх домовитися про припинення війни в Україні. Таку заяву зробив посол США при НАТО Метью Вітакер у програмі National Report на каналі Newsmax.