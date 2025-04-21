Новый громкий скандал с Хегсетом: что теперь говорят в Пентагоне

В Пентагоне заявили, что ни в одном чате Signal, членом которого был министр обороны США Пит Хегсет, не было никакой секретной информации. Поэтому, якобы та информация, которая циркулирует в СМИ, не имеет никакого правдивого подтекста. Об этом в соцсети X заявила пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь Пентагона утверждает, что публикацией противоположной информации медиа, которые ненавидят президента США Дональда Трампа, "одержимы желанием уничтожить каждого, кто поддерживает повестку дня президента Трампа".

"В этот раз New York Times – вместе со всеми другими повторяющими их мусор фейковыми СМИ — с рвением транслируют жалобы недовольных бывших работников как единственный источник для своей статьи. Они положились исключительно на слова людей, которых уволили на этой неделе, и у которых, похоже, есть мотив сорвать работу секретаря и план президента", — говорится в заявлении представителя Пентагона.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Пит Хегсет передал подробности операции против хуситов в чате Signal, где были его жена, брат и адвокат. Это произошло с его личного телефона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Чат был создан во время процесса утверждения Хегсета. После назначения он продолжал функционировать. В нем было более десяти человек. Похожие чаты также стали предметом расследования – в частности, один из них был случайно раскрыт через советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Расследование по утечкам данных ведет исполняющий обязанности генерального инспектора Минобороны. Все ли участники чата имели допуск к секретной информации – точно неясно. Представитель Пентагона заявил, что "ни в одном чате Signal не было секретной информации".

Новости о втором чате появились на фоне увольнений в Пентагоне: Колдуэлла, Сельника, Кэрролла и смены руководителя аппарата Джо Каспера. Хегсет придерживался мнения, что утечки связаны с его советниками.



