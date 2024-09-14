Байден обратился к Конгрессу со срочной просьбой по помощи Украине: что происходит

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Кравцев Сергей
Администрация президента США Джо Байдена адресовала Конгрессу запрос на продление срока действия президентских полномочий (PDA). Это даст возможность продолжить отправку военной помощи Украине по окончании финансового года в сентябре. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что этот запрос должен быть включен в резолюцию о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда подойдет к концу финансовый год.
Спикер Пентагона Пэт Райдер сообщил, что в США еще есть 5,9 млрд для Украины в рамках президентских полномочий. Эти средства, кроме 100 млн долларов, закончатся в конце финансового года, то есть 30 сентября.
Администрация Байдена использовала президентские полномочия, чтобы оперативно перебросить оружие в Украину напрямую через запасы Министерства обороны. Средства, выделенные Конгрессом, направлены на оценку военного оборудования, переданного Украине, и заполнение запасов США. Помощь Украине часто оказывается партиями в сотни миллионов долларов во избежание уменьшения запасов Пентагона и учесть время для заполнения.
Как отмечает The Hill, если Конгресс примет резолюцию Байдена на 5,8 млрд долларов, это позволит Белому дому продолжать посылать Украине военную помощь небольшими партиями несколько раз в месяц.
При этом представитель Конгресса прояснил позицию, что администрация Байдена также может объявить, что предоставляет Украине 5,8 млрд долларов военной помощи до 1 октября, а затем использовать в остальном году, чтобы отправить оборудование. Однако это менее оптимистичный сценарий.
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