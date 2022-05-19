Новый посол и общая поддержка: что значат шаги США в российско-украинской войне

Сенат США утвердил кандидатуру президента Джо Байдена на должность посла в Украине. Ей стала дипломат Бриджит Бринк, являющаяся до этого послом США в Словакии. Кроме того, после трехмесячного перерыва, Посольство США в Киеве возобновило работу в среду, 18 мая. О чем всё это говорит? Достаточно ли США делают для перелома в этой войне в пользу Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бриджит Бринк. Фото: из открытых источников

У американцев есть свои "красные линии" по поводу того, что они готовы сделать, чтобы помочь Украине, но не разозлить слишком сильно Москву

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик рассуждает следующим образом:

"Процесс назначения постоянного, Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине затянулся неприлично долго. На долгих три года, да еще и такие насыщенные событиями три года. Это, конечно, само по себе, не подрывало способность Вашингтона выстраивать свои отношения с Киевом, но всё же говорило о некоторой дисфункции излишне политизированного Вашингтона. Поэтому быстрое утверждение Бриджит Бринк, кандидатура которой, в принципе, уже давно согласована, как нельзя более кстати".

По мнению эксперта, США делают не просто достаточно для перелома в российско-украинской войне, они УЖЕ сделали достаточно для этого.

"Да, кое-что из вооружений поступает позже, чем мы бы хотели, или меньше чем мы бы хотели. Но поступает, – подчеркивает Владимир Дубовик. – У американцев есть свои "красные линии" по поводу того, что они готовы сделать, чтобы помочь Украине, но не разозлить слишком сильно Москву, не подтолкнуть ее к еще большей эскалации. Но эти линии все время двигаются. Сейчас уже официальная цель – ослабление России, содействие ее разгрому украинскими войсками. Такая цель требует соответствующего уровня поддержки. И, конечно, гуманитарная помощь беженцам и переселенцам, а также помощь для спасения украинской экономики — это тоже часть вклада в такую возможную победу".

Эксперт уверен, что дискуссия о том, не следовало ли Вашингтону начать помогать более массированно Украине раньше, будет продолжена.

"Нужно помнить и о том, что, когда Вашингтон месяцами говорил о том, что Россия готовит это вторжение, многие у нас предпочитали игнорировать эти предупреждения, – отмечает Владимир Дубовик. – Говорили, что Америка так играет в какие-то свои игры. Думаю, что более ранние санкции или более ранняя поддержка вооружениями не остановили бы Путина. Представляется, что он принял это решение о массированном вторжении давно – и вряд ли бы его изменил".

США своим назначеним посылают сигнал не только поддержки Зеленскому, но и показывают, что нынешняя администрация Белого дома предполагает работать с нынешней украинской властью на длительной основе

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак подчеркивает, что на ситуацию с назначением послом США в Украину влияла внутриполитическая конъюнктура.

"Достаточно вспомнить скандалы с предыдущим послом Мари Йованович, импичмент Трампу из-за разговора с президентом Украины. Длительное время доминировал токсичный фон вокруг деятельности посольства США в Украине. Американцам нужно было время для его преодоления, а война дополнительно внесла коррективы в вопрос оперативного восстановления формализованного и должного представительства американских интересов в нашей стране. Тем более для администрации Байдена важно это было сделать перед выборами в Конгресс в ноябре 2022 года, так как они могут изменить расстановку сил в Сенате, что усложнило бы бипартийное согласование кандидатуры в стенах законодательной власти", – поясняет Олег Постернак.

Он не исключает, что для назначения посла именно сейчас выбран наиболее благоприятный момент во внутриамериканской повестке.

"Несмотря на конъюнктурные мелочи, в целом у республиканцев и демократов наблюдается крепкий консенсус в отношении украинского вектора внешней политики Америки. Тут следует подчеркнуть, что Бринк была номинирована на должность посла США в Словакии еще администрацией Трампа, поэтому является весьма приемлемой кандидатурой и для республиканцев", – акцентирует Олег Постернак.

Назначением Бринк, по его словам, имеет еще определенным образом и символическое значение.

"Ранее назывались кандидатуры на должность посла из числа военных, а тот факт, что остановились на профессиональном карьерном дипломате с 25-летним стажем, детально знакомой с политическим положением стран Восточной Европы и не замеченной в скандалах, дрязгах и интригах, симптоматично. В назначении есть намек на ожидания перезагрузить потенциал американо-украинских отношений, а некоторые аспекты начать с нового листа после окончания украинско-российской войны", – считает политтехнолог.

Он также отмечает, что дипломатический опыт Бринк формировался вокруг кризисных и военных ситуаций на периферии европейского континента (Югославия в разгар войны 90-х гг., Грузия в период российско-грузинской войны 2008 г.), что, безусловно, уместно в нынешней ситуации вооруженной агрессии РФ против Украины.

"США тем самым посылают сигнал не только поддержки президенту Зеленскому, но и показывает, что нынешняя администрация Белого дома предполагает целенаправленно работать с нынешней украинской властью на длительной и системной основе, всецело доверяет ей и рассчитывает на плодотворное сотрудничество", – говорит Олег Постернак.

Возвращение посольства в Киев, по его мнению, связано также с этим. Кроме того, США не хотят быть в последнем череде, ведь в столицу Украины уже вернулись дипломатические представительства огромного количества стран (около 40).

"В случае с Украиной для США принципиально и важно качественное дипломатическое присутствие в то время, когда запускается программа ленд-лиза и финансовая помощь. И это важно, кстати, не только для Белого дома, но и для Конгресса, который является важным центром власти и влияет на внешнюю политику", – резюмирует Олег Постернак.

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