Новый сканндал: в курятине для ВСУ нашли медицинские принадлежности (ФОТО)

В закупленной для снабжения украинской армии замороженной курятине обнаружили медицинскую иглу, которая находилась в защитном колпачке. Поэтому всю партию продукции готовят к возвращению. Об этом сообщил член антикоррупционного совета при Минобороны Украины Геннадий Кривошея.

Курятина для ВСУ (фото из открытых источников)

Инцидент произошел с курятиной, поставляемой для приготовления пищи для военных, однако непонятно, как посторонний предмет попал в продукт. "Догадайтесь, что это? Вот такую иглу обнаружили военные в замороженной курятине. Интересно, что на это скажет поставщик Мит пром? По-моему, это лишь подтверждает, что курочка 'наркоманка'...", — написал Кривошея на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вся партия курятины была отозвана, а соответствующие органы готовятся к проведению экспертиз. "Сейчас вся продукция готовится к возвращению. Службы Министерства обороны работают над решением проблемы. Прошу Государственный оператор тыла (DOT) принять необходимые меры по реагированию и пересмотреть контракт с поставщиком", — говорится в сообщении.

Государственный оператор тыла уже отреагировал на эту информацию и заверил, что будет проведено расследование по фирме-поставщику. "Эта ситуация стала возможной из-за отсутствия в описаниях товаров, по которым ДОТ осуществляет закупку, нормы относительно допустимого уровня воды в мясе. Ранее мы уже инициировали изменения и направили наши предложения в ГУР СМИ.

В этом случае будет проведено расследование. Всю партию отозвали. Также контрактом предусмотрены штрафные санкции в размере 20% на всю возвращенную партию мяса", — отметили в ведомстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том скандал с закупкой продуктов для ВСУ . В Украине разразился очередной скандал с закупками продуктов для Вооруженных сил Украины. Журналисты провели расследование и выяснили, что бойцам передали 11 тысяч банок тушеной свинины, которая непригодна к употреблению.