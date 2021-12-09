Новый ударный список санкций США: кому в Украине пора напрячься

Администрация президента США Джо Байдена в четверг, 9 декабря, планирует объявить о новых санкциях для борьбы с коррупцией. При этом, как уверяет временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, некоторые имена могут быть известны украинцам. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Флаг США. Фото: из открытых источников

Происходящее выглядит как расчистка дороги для транснационального иностранного капитала

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак акцентирует, что в истории американо-украинских отношений персональные санкции против значимых лиц – не новшество.

"Под ограничения попал Игорь Коломойский, ожидает экстрадиции украинский олигарх Дмитрий Фирташ, когда-то от рук американской фемиды пострадал Павел Лазаренко. Под санкциями Вашингтона пребывает бизнесмен Виктор Медведчук. Т.е., санкционная практика со стороны Америки – это существенный инструмент не только ограничения экономической активности того или иного лица, но и метод сужения его политической активности, удар по репутации, финансовые риски и так далее", – поясняет эксперт.

По его мнению, видимо, США всерьез взялись за коррупционный кейс, который может повлиять на украинский политический ландшафт, зависимый от олигархического консенсуса.

"Можно предположить, что санкции против украинских бизнесменов вписываются в контекст деолигархизации президента Зеленского, являются ее внешнеполитической подстраховкой, тем самым делая результат деолигархизации необратимым. Однако, вместе с тем, участившаяся практика замены правового и судебного механизма санкционным – приобретает политический почерк и расчет", – считает Олег Постернак.

Он подчеркивает, что без соответствующего следствия, судебного дела и вердикта сложно представить основания отнесения того или иного субъекта к когорте коррупционеров.

"Опираться лишь на аналитические исследования или журналистские расследования при этом совершенно неоправданно, – уверен эксперт. – К тому же, нелишним будет напомнить, что украинский крупный капитал – это и экономический суверенитет страны. Поэтому частично происходящее выглядит как расчистка дороги для транснационального иностранного капитала путем ограничения возможностей для крупного украинского бизнеса, которому закрывается дорога в мировые финансы".

Неудивительно, что со стороны представителей США появилось заявление о своеобразном "черном списке"

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен: если в списке будет Игорь Коломойский – это будет прямой сигнал президенту Владимиру Зеленскому, всё еще весьма зависящему от олигарха, особенно в свете обострения отношений Банковой с Ринатом Ахметовым.

"Ситуация у президента Украины сложная. Вся его "борьба" с олигархами выглядит как имитация, а то и сведение счетов (если речь об Ахметове). Неудивительно, что со стороны представителей США появилось заявление о своеобразном "черном списке". В зависимости от того, кто там будет, чьи фамилии озвучат наши американские партнеры, станет понятно – сигнал это или не сигнал непосредственно Зеленскому. Думаю, как минимум, фамилия Коломойского там будет, учитывая, что по нему ведется расследование ФБР в США. Касательно прочих… Вероятно, это будут люди, которые так или иначе что-то нарушают в финансовом плане. А таких в Украине хватает", – отмечает Виталий Бала.

По его словам, Банковая долго делала вид, что ничего не происходит. Но дальше так не получится.

"Выходят статьи, расследования о делах того же Коломойского, о тотальной коррупции в Украине уже при президентстве Зеленского. И отсутствие адекватной реакции со стороны Офиса президента, похоже, привело к тому, что американцы решили огласить список украинских коррупционеров, попадающих под санкции. Думаю, далее делать вид, что ничего не происходит, Зеленскому и Ко будет очень тяжело", – констатирует Виталий Бала.

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