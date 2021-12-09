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США готовят новые антикоррупционные санкции: под удар попадут некоторые известные украинцы

Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 9 декабря, планирует объявить о новых санкциях для борьбы с коррупцией

сегодня, 15:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня, 9 декабря, Белый Дом планирует объявить о новых санкциях для борьбы с коррупцией. Забегая наперед в США заявляют, что некоторые фамилии могут быть знакомы гражданам Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала на конференции в четверг, пишет "УНН".

США готовят новые антикоррупционные санкции: под удар попадут некоторые известные украинцы

Флаг США. Фото: из открытых источников

Кристина Квин отметила, что борьба с коррупцией не может вестись лишь одним государством. Усилия для этой борьбы должны прилагать все страны, которые заинтересованы в искоренении коррупции.  Кроме этого, отметила глава миссии США в Украине, должны активное участие в этой борьбе принимать СМИ, общественность.

По словам Кристины Квин, понимая важность борьбы с коррупцией Белый Дом принял решение включить тему борьбы с коррупцией в повестку дня демократического саммита, который стартует сегодня и в котором принимает участие Украина.

Кристина Квин анонсировала, что в 17:50 по киевскому времени сегодня будет оглашено важное объявление о новых санкциях США, которые могут коснуться коррумпированных лиц, имена которых известны многим украинцам каких именно санкциях и против кого в администрации Байдена пока не говорят. 

В СМИ уже распространяется информация, что речь идет именно об экономических санкциях. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал, что в санкционный список в марте этого года попал украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1955674-vi-napevno-dekogo-vpiznayete-ochilnitsya-misiyi-ssha-v-ukrayini-anonsuvala-novi-sanktsiyi-dlya-borotbi-z-koruptsiyeyu
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