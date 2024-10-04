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Нужно ли готовиться к еще одной большой войне: заявление Байдена

Президент США считает, что есть еще возможность избежать тотальной войны

сегодня, 09:34
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Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в перерастание обострения на Ближнем Востоке на большую войну в регионе. Заявление прозвучало на фоне операции Израиля против ХАМАС и "Хезболлы" в Секторе Газа и Ливане, и эскалации напряженности этой страны с Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Нужно ли готовиться к еще одной большой войне: заявление Байдена

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Лидер США отметил, такой "тотальной войны" можно избежать, но для этого нужно больше усилий.

Представители СМИ поинтересовались у главы Белого дома, насколько он уверен в том, что большую войну удастся предотвратить. На это Байден ответил своеобразно. Президент спросил у журналистов, могут ли они быть уверены на 100%, что не будет дождя? Но при этом Байден добавил, что он лично не верит, что будет тотальная война.

"Я думаю, мы можем этого избежать", — отметил президент США и добавил, что "еще многое нужно сделать" для деэскалации на Ближнем Востоке.

Джо Байден подтвердил намерение Соединенных Штатов в дальнейшем поддерживать и защищать Израиль. Так он ответил на вопросы представителей СМИ, отправит ли американские войска для помощи союзнику.

"Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защищать Израиль", — подчеркнул американский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться и оставаться в центре внимания мировых СМИ. 1 октября Иран совершил ракетную атаку на Израиль. В США уже заявили, что она была гораздо мощнее, чем состоявшаяся в апреле этого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявляет, что она провалилась. При этом издание The Wall Street Journal напомнило, что Израиль предупреждал Иран о том, что в ответ на любую атаку израильской территории страна нанесет прямые удары по иранским ядерным или нефтяным объектам. Каковы последствия ракетной атаки Ирана на Израиль? Может ли разразиться большая война с привлечением еще большего количества стран? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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