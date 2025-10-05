logo

Нужно прощаться с Америкой: Портников объяснил, что не так с США
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно прощаться с Америкой: Портников объяснил, что не так с США

Журналист Виталий Портников заявил, что США стоят перед выбором диктатуры Белой Америки или новой латиноамериканской демократии.

5 октября 2025, 10:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что Соединенные Штаты находятся на грани глубоких общественно-политических перемен. По его мнению, страна стоит перед выбором между диктатурой "Белой Америки" и демократией нового, мультикультурного типа, подобно существующей в Латинской Америке.

Нужно прощаться с Америкой: Портников объяснил, что не так с США

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" отметил, что Америка сегодня "глубоко больное общество, разделенное пополам". По его словам, появление Дональда Трампа после Барака Обамы лишь обострило этот раскол.

"Трамп хочет, чтобы мир чествовал ту Америку, избравшую его президентом Соединенных Штатов, и которая очень враждебна той Америке, которая не хочет видеть Дональда Трампа главой США. Мы понимаем, что Америка — это глубоко больное общество, разделенное пополам", — пояснил журналист.

По словам Портникова, в США может начаться политическая война между двумя "Америками" (консервативным белым большинством и мультикультурной, либеральной частью общества), которая может стать смыслом существования государства на десятилетие вперед.

Политический обозреватель уверен, что демографические изменения в Соединенных Штатах неотвратимо лишат "традиционную" белую Америку политического превосходства. Это, в свою очередь, может привести либо к попыткам установления диктатуры, либо к переходу страны в совершенно иное политическое качество.

"Я абсолютно не шучу, когда это говорю, потому что ну это как с ЮАР. Могла ли там быть демократия? Да, демократия меньшинства, апартеида. При том, что большинство не имело права. Или это будет типичная латиноамериканская страна, такая как Аргентина или Бразилия", — сказал Портников.

Аналитик подчеркнул, что привычный образ США как стабильной демократии и морального ориентира Запада уже принадлежит прошлому.

"А с той Америкой, которую мы знали… просто пора прощаться и не придумывать себе, что может остаться то, что уже умерло фактически. И нам и Америка очень нравилась, но просто ее нет демографически, она на наших глазах уходит в прошлое", — подытожил Портников.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
