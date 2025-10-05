Нужно прощаться с Америкой: Портников объяснил, что не так с США

Рубрики
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что Соединенные Штаты находятся на грани глубоких общественно-политических перемен. По его мнению, страна стоит перед выбором между диктатурой "Белой Америки" и демократией нового, мультикультурного типа, подобно существующей в Латинской Америке.
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" отметил, что Америка сегодня "глубоко больное общество, разделенное пополам". По его словам, появление Дональда Трампа после Барака Обамы лишь обострило этот раскол.
По словам Портникова, в США может начаться политическая война между двумя "Америками" (консервативным белым большинством и мультикультурной, либеральной частью общества), которая может стать смыслом существования государства на десятилетие вперед.
Политический обозреватель уверен, что демографические изменения в Соединенных Штатах неотвратимо лишат "традиционную" белую Америку политического превосходства. Это, в свою очередь, может привести либо к попыткам установления диктатуры, либо к переходу страны в совершенно иное политическое качество.
Аналитик подчеркнул, что привычный образ США как стабильной демократии и морального ориентира Запада уже принадлежит прошлому.
