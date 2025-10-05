Потрібно прощатися з Америкою: Портников пояснив, що не так з США

Рубрики
Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников заявив, що Сполучені Штати перебувають на межі глибоких суспільно-політичних змін. На його думку, країна стоїть перед вибором між диктатурою "Білої Америки" та демократією нового, мультикультурного типу, подібною до тієї, що існує в Латинській Америці.
Віталій Портников. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников в ефірі "Еспресо" зауважив, що Америка сьогодні "глибоко хворе суспільство, розділене навпіл". За його словами, поява Дональда Трампа після Барака Обами лише загострила цей розкол.
За словами Портникова, у США може початися політична війна між двома "Америками" (консервативною білою більшістю та мультикультурною, ліберальною частиною суспільства), яка може стати сенсом існування держави на десятиліття вперед.
Політичний оглядач переконаний, що демографічні зміни у Сполучених Штатах невідворотно позбавлять "традиційну" білу Америку політичної переваги. Це, своєю чергою, може призвести або до спроб встановлення диктатури, або до переходу країни у зовсім іншу політичну якість.
Аналітик наголосив, що звичний образ США, як стабільної демократії та морального орієнтира Заходу, вже належить минулому.
