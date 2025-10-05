Потрібно прощатися з Америкою: Портников пояснив, що не так з США

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников заявив, що Сполучені Штати перебувають на межі глибоких суспільно-політичних змін. На його думку, країна стоїть перед вибором між диктатурою "Білої Америки" та демократією нового, мультикультурного типу, подібною до тієї, що існує в Латинській Америці.

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" зауважив, що Америка сьогодні "глибоко хворе суспільство, розділене навпіл". За його словами, поява Дональда Трампа після Барака Обами лише загострила цей розкол.

"Трамп хоче, щоб світ вшановував ту Америку, яка обрала його президентом Сполучених Штатів, і яка дуже ворожа тій Америці, яка не хоче бачити Дональда Трампа очільником США. Ми розуміємо, що Америка — це глибоко хворе суспільство, розділене навпіл", — пояснив журналіст.

За словами Портникова, у США може початися політична війна між двома "Америками" (консервативною білою більшістю та мультикультурною, ліберальною частиною суспільства), яка може стати сенсом існування держави на десятиліття вперед.

Політичний оглядач переконаний, що демографічні зміни у Сполучених Штатах невідворотно позбавлять "традиційну" білу Америку політичної переваги. Це, своєю чергою, може призвести або до спроб встановлення диктатури, або до переходу країни у зовсім іншу політичну якість.

"Я абсолютно не жартую, коли це кажу, тому що ну це як з ПАР. Чи могла там бути демократія? Так, демократія меншості, апартеїду. При тому, що більшість не мала права. Або це буде типова латиноамериканська країна, така як Аргентина чи Бразилія", — сказав Портников.

Аналітик наголосив, що звичний образ США, як стабільної демократії та морального орієнтира Заходу, вже належить минулому.

"А з тією Америкою, яку ми знали… просто час прощатися і не вигадувати собі, що може залишитися те, що вже померло фактично. І нам та Америка дуже подобалася, але просто її немає демографічно, вона на наших очах відходить в минуле", — підсумував Портников.

