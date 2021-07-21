Нью-йоркский теракт 11 сентября может повториться: при чем здесь вывод войск из Афганистана

BTC/USD
32305.87
ETH/USD
1989.12
LTC/USD
118.15
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Из-за того, что
американские военнослужащие оставляют свои позиции на территории Афганистана и завершают
20-летнюю миссию в этой стране, США может грозить серьезная опасность. По
мнению бывшего советника американского президента Джона Болтона, Талибан уже готовится
к тому, чтобы укрепить свои позиции, сообщает "НВ".
Экс-советник президента США Джон Болтон. Фото из открытых источников
В свое время Болтон
отвечал за категорию вопросов нацбезопасности Штатов. Поэтому он считается одним из лучших экспертов в плане оценки международной угрозы.
Экс-чиновник объяснил,
что в основном американцы лишь оказывали военную помощь афганской армии —
тренировками и различными поставками вооружения. Серьезная же военная мощь
Штатов при борьбе с талибскими боевиками использовалась за все это время лишь
на протяжении пяти-шести лет.
Болтон говорит,
что благодаря присутствию военнослужащих в Афганистане США могли контролировать
активность боевиков.
При этом Джон
Болтон абсолютно уверен, что у правительства Афганистана практически нет шансов
самостоятельно контролировать мир и спокойствие на территории всей страны.
По его мнению,
США (и другие цивилизованные страны) нынче находятся у порога значительной
угрозы, ведь активизация боевиков в восточных странах может привести к
ситуации, которая была в мире в начале 2000-х. Также Болтон напомнил о нью-йоркской
трагедии с башнями-близнецами, произошедшей 11 сентября 2001 года. Экс-чиновник
считает, что подобное может повториться.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что выведение военнослужащих США и других союзников из Афганистана продолжается. В это же время представители "Талибана" медленно, но уверенно проводят захват новых территорий, организовывая переговоры о мире с правительством страны. Эксперты объяснили, о чем говорит ситуация в Афганистане и как она может развиваться дальше, в том числе касаясь внешних игроков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости