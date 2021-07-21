Нью-йоркский теракт 11 сентября может повториться: при чем здесь вывод войск из Афганистана

Из-за того, что американские военнослужащие оставляют свои позиции на территории Афганистана и завершают 20-летнюю миссию в этой стране, США может грозить серьезная опасность. По мнению бывшего советника американского президента Джона Болтона, Талибан уже готовится к тому, чтобы укрепить свои позиции, сообщает "НВ".



Экс-советник президента США Джон Болтон. Фото из открытых источников

В свое время Болтон отвечал за категорию вопросов нацбезопасности Штатов. Поэтому он считается одним из лучших экспертов в плане оценки международной угрозы.

Экс-чиновник объяснил, что в основном американцы лишь оказывали военную помощь афганской армии — тренировками и различными поставками вооружения. Серьезная же военная мощь Штатов при борьбе с талибскими боевиками использовалась за все это время лишь на протяжении пяти-шести лет.

Болтон говорит, что благодаря присутствию военнослужащих в Афганистане США могли контролировать активность боевиков.

"США имели возможность наблюдать за террористической активностью в Афганистане и еще приглядывать за тем, что происходит в Иране и Пакистане. Теперь мы все это потеряем", — отметил бывший чиновник.

При этом Джон Болтон абсолютно уверен, что у правительства Афганистана практически нет шансов самостоятельно контролировать мир и спокойствие на территории всей страны.

"Это значит, что Талибан вернется, — говорит американский политик. — Другие террористические группировки вернутся".

По его мнению, США (и другие цивилизованные страны) нынче находятся у порога значительной угрозы, ведь активизация боевиков в восточных странах может привести к ситуации, которая была в мире в начале 2000-х. Также Болтон напомнил о нью-йоркской трагедии с башнями-близнецами, произошедшей 11 сентября 2001 года. Экс-чиновник считает, что подобное может повториться.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что выведение военнослужащих США и других союзников из Афганистана продолжается. В это же время представители "Талибана" медленно, но уверенно проводят захват новых территорий, организовывая переговоры о мире с правительством страны. Эксперты объяснили, о чем говорит ситуация в Афганистане и как она может развиваться дальше, в том числе касаясь внешних игроков.

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