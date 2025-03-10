О чем американцы теперь могут забыть: СМИ раскрыли последствия введения пошлин Трампа

Французское шампанское и итальянский сыр пармиджано – одни из европейских деликатесов, которые окажутся под ударом, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на импорт из ЕС. Производители предупреждают, что американцы не смогут их себе позволить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что в условиях, когда бюджеты американских домохозяйств напряжены из-за роста цен на яйца и новых пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, европейские производители продуктов питания и вина предупреждают, что американцы откажутся от дорогих деликатесов в пользу более дешевых продуктов.

В то время как США зависят от Мексики в поставках свежих продуктов, как авокадо и клубника, и от Канады в поставках основных продуктов питания, как пшеница и говядина, Европа обеспечивает их наиболее изысканным импортом. К ним относятся сыр и вино, которые, согласно докладу Rabobank, больше всего пострадают от 25% пошлин.

В материале говорится, в 2024 году ЕС экспортировал в США продукты и напитки на 38 миллиардов евро, но импортировал всего на 14 миллиардов евро.

Новые пошлины поднимут оптовую цену на пармиджано почти на 50%, чем два года назад, что сделает его недоступным для всех, кроме самых богатых американцев.

США – крупнейший экспортный рынок Франции для вина и спиртных напитков, объем продаж которого в прошлом году достиг 3,8 миллиарда евро. В 2023 году в США поставили 26,9 миллиона бутылок шампанского на сумму 800 миллионов евро.

Влиятельное итальянское фермерское лобби Coldiretti считает, что американским потребителям придется заплатить еще 2 миллиарда евро за любимые итальянские лакомства, включая вино, сыр, оливковое масло и прошутто, если Трамп выполнит угрозу.

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