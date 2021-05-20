О чем Блинкен и Лавров говорили во время встречи в Исландии

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Ольга Чародий
Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с
министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице
Рейкьявике. Об этом сообщает "Интерфакс".
Энтони Блинкен и Сергеей Лавров (фото из открытых источников)
Открывая встречу, Блинкен заявил, что США рассчитывают на
стабильные и предсказуемые отношения с РФ, и добавил: "Не секрет, что у
нас есть разногласия".
По словам Блинкена, речь идет не о "желании США
эскалации конфликта", а "о защите наших интересов". В то же
время он признал, что интересы России и США пересекаются во многих сферах.
"Мы верим в то, что сможем работать вместе", — высказался госсек.
В ответ российский министр подтвердил наличие разногласий во
взглядах Москвы и Вашингтона на международный порядок, однако заявил, что РФ
готова "разгрести завалы, доставшиеся в наследство от предыдущих
администраций США по функционированию дипломатических миссий США в России и
российских в США".
"И в этом смысле, безусловно, и Корейский полуостров, и ситуация вокруг иранской ядерной программы, Афганистана, представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют. И я надеюсь, мы сегодня проведем обзор всех этих усилий", — добавил глава МИД РФ.
Как сообщали ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня, 19 мая, проведут первую встречу. Она состоится на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии. Что могут обсуждать? Поможет ли эта встреча улучшить отношения между РФ и США? Будет ли место теме Украины на повестке встречи? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам. Украина будет рассматриваться через призму "Северного потока-2" Директор Международного института политической философии Виктор Савинов подчеркивает, что главная задача Блинкена и Лаврова — подготовить встречу президентов США и РФ.
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