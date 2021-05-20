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О чем Блинкен и Лавров говорили во время встречи в Исландии

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, речь идет не о "желании США эскалации конфликта", а "о защите наших интересов".

сегодня, 03:43
Автор:

Ольга Чародий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике. Об этом сообщает "Интерфакс".

О чем Блинкен и Лавров говорили во время встречи в Исландии

Энтони Блинкен и Сергеей Лавров (фото из открытых источников)

Открывая встречу, Блинкен заявил, что США рассчитывают на стабильные и предсказуемые отношения с РФ, и добавил: "Не секрет, что у нас есть разногласия".

По словам Блинкена, речь идет не о "желании США эскалации конфликта", а "о защите наших интересов". В то же время он признал, что интересы России и США пересекаются во многих сферах. "Мы верим в то, что сможем работать вместе", — высказался госсек.

В ответ российский министр подтвердил наличие разногласий во взглядах Москвы и Вашингтона на международный порядок, однако заявил, что РФ готова "разгрести завалы, доставшиеся в наследство от предыдущих администраций США по функционированию дипломатических миссий США в России и российских в США".

"И в этом смысле, безусловно, и Корейский полуостров, и ситуация вокруг иранской ядерной программы, Афганистана, представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют. И я надеюсь, мы сегодня проведем обзор всех этих усилий", — добавил глава МИД РФ.

Как сообщали ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня, 19 мая, проведут первую встречу. Она состоится на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии. Что могут обсуждать? Поможет ли эта встреча улучшить отношения между РФ и США? Будет ли место теме Украины на повестке встречи? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.  Украина будет рассматриваться через призму "Северного потока-2" Директор Международного института политической философии Виктор Савинов подчеркивает, что главная задача Блинкена и Лаврова — подготовить встречу президентов США и РФ.



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Источник: https://www.interfax.ru/world/767849
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