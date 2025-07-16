О чем говорит новый подход США к помощи Украине: какое оружие может переломить ход войны

В СМИ много рассуждений о том, какое именно оружия США согласятся продать Европе для передачи Украине. О чем говорит новый подход США к помощи Украине? Какое оружие могло бы переломить ход войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Администрация Байдена в плане развертывания оборонно-промышленных мощностей профукала все

Военный эксперт издания Defence Express Иван Киричевский в интервью сайту "Обозреватель" заявил, что администрация бывшего президента США Байдена упустила некоторые моменты по развертыванию оборонной промышленности. И теперь действующая американская администрация даже при желании объективно не сможет дать Украине много оружия.

Эксперт напомнил, что пока все говорили о том, что в Европе едва выполнили план на 1 миллион 155-мм снарядов за год, США не смогли выполнить план по развертыванию мощности на 600 тысяч снарядов.

"То есть администрация Байдена в плане развертывания оборонно-промышленных мощностей профукала все. Даже если бы администрация Трампа резко захотела переклинить такие вещи, мол, мы ничего не даем много, у нее не будет этой объективной возможности. Потому что, например, не решилась проблема критической зависимости американской оборонки от китайских редкоземельных металлов и электроники. Получается некий парадокс: производство российских ракет, которые летят по нам, зависит от Китая, и производство западных ракет, которыми мы сбиваем российские, также зависит от Китая. И Китай в этой ситуации жонглирует, как ему заблагорассудится", – продолжил эксперт.

По словам Киричевского, "американцы объективно упустили время". Он отметил, что сейчас военно-промышленный комплекс РФ может производить почти полторы тысячи дальнобойных ракет разных типов в год. Данные из США "значительно более грустные", добавляет эксперт.

Киричевский обратил внимание, что для Украины роль будет играть не столько объем предоставленного Америкой вооружения, сколько тот факт, что Вашингтон перешел к новому курсу – "утром деньги, вечером стулья".

Ракеты Tomahawk могут изменить ход войны

Военный эксперт Юрий Микуляк заявил в эфире канала "Киев24", если США примут решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, то это существенно повлияет на ход войны с Россией.

Эксперт отметил, что ПВО России не готово обезвреживать эти ракеты, которые являются дальнобойными и высокоточными. А эти ракеты можно было бы использовать для уничтожения российских предприятий по производству оружия.

"А, если эти ракеты точечно ударят по вражеским аэродромам, заводам, которые изготавливают вооружение и военную технику для армии РФ, а также складам с вооружением, то это обезоружит российскую армию. Им нечем будет стрелять и воевать", — подчеркнул эксперт.

Микуляк отметил, что предоставление Украине американских ракет Tomahawk было бы мощным ударом по РФ. При этом, даже намерение президента США Дональда Трампа это сделать, может заставить российские власти скорректировать планы.

"Думаю, что Путин задумается над словами Трампа, потому что если президент США действительно нам предоставит дальнобойные высокоточные боеприпасы, то, поверьте мне, победа будет за нами", — высказался эксперт.

Эксперт отметил, что в случае достижения договоренности с США, Украина может получить от 50 до 100 ракет Tomahawk. При этом он подчеркнул, что для запуска этих ракет нам нужно обучить личный состав. Также Украине нужны установки, с которых можно запускать эти ракеты.

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