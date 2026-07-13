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О чем стоит задуматься Кремлю: что после себя оставил друг Украины Линдси Грэм

От призывов вооружить Киев до самых жестких санкций против Кремля - почему смерть сенатора стала тяжелой потерей для Украины

13 июля 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

После смерти американского сенатора Линдси Грэма Украина лишилась одного из самых последовательных сторонников в Конгрессе США. На протяжении многих лет он оставался одним из наиболее активных защитников Киева в Вашингтоне, неоднократно посещал Украину после начала полномасштабного вторжения России и добивался усиления давления на Москву.

О чем стоит задуматься Кремлю: что после себя оставил друг Украины Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

Военный обозреватель CNN Тим Листер отмечает, что позиция Грэма основывалась не только на политических взглядах, но и на личном опыте службы в американской армии. Сенатор неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты должны играть ведущую роль в мировой политике и не могут оставаться в стороне от крупнейших международных кризисов.

Еще после аннексии Крыма в 2014 году Грэм одним из первых в американском истеблишменте призвал предоставить Украине современное оборонительное вооружение. После начала полномасштабной войны он регулярно требовал усиления санкционного давления на Россию и расширения военной помощи Киеву. Именно он стал одним из инициаторов законопроекта о жестких ограничениях против Москвы, а также поддерживал инициативы, запрещающие США признавать любые территориальные претензии России на украинские земли.

Сенатор не скрывал своего отношения к Владимиру Путину, называя российского лидера "бандитом" и предупреждая, что агрессия будет только усиливаться, если ее не остановить. Он также выступал за обучение украинских военных американскими инструкторами непосредственно на территории Украины и был соавтором законопроекта Stand With Ukraine Act, предусматривавшего расширение военной помощи и сотрудничества в сфере безопасности. Хотя документ так и не стал законом, многие его идеи впоследствии легли в основу других программ поддержки Украины. Сегодня в Вашингтоне именно Грэма называют одним из политиков, наиболее последовательно отстаивавших украинские интересы в США.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/07/12/europe/ukraine-reaction-nato-lindsey-graham-intl
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