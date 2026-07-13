О чем стоит задуматься Кремлю: что после себя оставил друг Украины Линдси Грэм

После смерти американского сенатора Линдси Грэма Украина лишилась одного из самых последовательных сторонников в Конгрессе США. На протяжении многих лет он оставался одним из наиболее активных защитников Киева в Вашингтоне, неоднократно посещал Украину после начала полномасштабного вторжения России и добивался усиления давления на Москву.

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

Военный обозреватель CNN Тим Листер отмечает, что позиция Грэма основывалась не только на политических взглядах, но и на личном опыте службы в американской армии. Сенатор неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты должны играть ведущую роль в мировой политике и не могут оставаться в стороне от крупнейших международных кризисов.

Еще после аннексии Крыма в 2014 году Грэм одним из первых в американском истеблишменте призвал предоставить Украине современное оборонительное вооружение. После начала полномасштабной войны он регулярно требовал усиления санкционного давления на Россию и расширения военной помощи Киеву. Именно он стал одним из инициаторов законопроекта о жестких ограничениях против Москвы, а также поддерживал инициативы, запрещающие США признавать любые территориальные претензии России на украинские земли.

Сенатор не скрывал своего отношения к Владимиру Путину, называя российского лидера "бандитом" и предупреждая, что агрессия будет только усиливаться, если ее не остановить. Он также выступал за обучение украинских военных американскими инструкторами непосредственно на территории Украины и был соавтором законопроекта Stand With Ukraine Act, предусматривавшего расширение военной помощи и сотрудничества в сфере безопасности. Хотя документ так и не стал законом, многие его идеи впоследствии легли в основу других программ поддержки Украины. Сегодня в Вашингтоне именно Грэма называют одним из политиков, наиболее последовательно отстаивавших украинские интересы в США.

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