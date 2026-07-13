Про що варто задуматись Кремлю: що після себе залишив друг України Ліндсі Грем

Після смерті американського сенатора Ліндсі Грема Україна втратила одного з найпослідовніших прихильників у Конгресі США. Протягом багатьох років він залишався одним із найактивніших захисників Києва у Вашингтоні, неодноразово відвідував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії та домагався посилення тиску на Москву.

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

Військовий оглядач CNN Тім Лістер зазначає, що позиція Грема ґрунтувалася не лише на політичних поглядах, а й на особистому досвіді служби в американській армії. Сенатор неодноразово заявляв, що Сполучені Штати мають відігравати провідну роль у світовій політиці і не можуть залишатися осторонь найбільших міжнародних криз.

Ще після анексії Криму у 2014 році Грем одним із перших в американському істеблішменті закликав надати Україні сучасне оборонне озброєння. Після початку повномасштабної війни він регулярно вимагав посилення санкційного тиску на Росію та розширення військової допомоги Києву. Саме він став одним із ініціаторів законопроекту про жорсткі обмеження проти Москви, а також підтримував ініціативи, які забороняють США визнавати будь-які територіальні претензії Росії на українські землі.

Сенатор не приховував свого ставлення до Володимира Путіна, називаючи російського лідера "бандитом" і попереджаючи, що агресія лише посилюватиметься, якщо її не зупинити. Він також виступав за навчання українських військових американськими інструкторами безпосередньо на території України та був співавтором законопроекту Stand With Ukraine Act, який передбачав розширення військової допомоги та співробітництва у сфері безпеки. Хоча документ так і не став законом, багато його ідей згодом лягли в основу інших програм підтримки України. Сьогодні у Вашингтоні саме Грема називають одним із політиків, які найбільш послідовно відстоювали українські інтереси в США.

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