О каком решении по Украине Трамп тайно договаривается со странами ЕС

Европейские лидеры столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов накануне ключевого саммита в Брюсселе, где должна решиться судьба так называемого "репарационного кредита" для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico, отмечая, что конфликт вокруг использования замороженных российских активов выявил глубокие разногласия внутри ЕС.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа активно убеждает европейские столицы отказаться от плана использования 210 млрд евро российских средств для поддержки Киева.

Источники Politico утверждают, что именно позиция Вашингтона, а не отдельных стран ЕС, стала главным препятствием для достижения соглашения. В Брюсселе все чаще звучат опасения, что Белый дом стремится ослабить влияние Евросоюза и вмешивается в формирование его политики.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что провал договоренностей по финансированию Украины может подорвать ЕС на годы вперед. При этом ключевую роль в переговорах играет Бельгия, где сосредоточена значительная часть замороженных активов РФ. Несмотря на интенсивные консультации и попытки предоставить Брюсселю гарантии, шансы на сделку, по словам европейских чиновников, лишь ухудшаются.

Ситуация усугубляется тяжелым финансовым положением Украины: в 2026 году дефицит ее бюджета может достичь 71,7 млрд евро. В ЕС предупреждают, что отсутствие средств уже весной может привести к сокращению госрасходов и ослаблению обороноспособности страны. При этом ряд государств – Италия, Болгария, Мальта и Чехия – под влиянием США присоединились к противникам плана.

В Брюсселе обсуждают "ядерный вариант" — принятие решения квалифицированным большинством голосов, однако многие опасаются, что это окончательно расколет Евросоюз и спровоцирует масштабный политический кризис.

