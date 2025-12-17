Про яке рішення щодо України Трамп таємно домовляється з країнами ЄС

Європейські лідери зіткнулися з безпрецедентним тиском з боку Сполучених Штатів напередодні ключового саміту в Брюсселі, де має вирішитись доля так званого "репараційного кредиту" для України. Як передає портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання Politico, наголошуючи, що конфлікт навколо використання заморожених російських активів виявив глибокі розбіжності всередині ЄС.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа активно переконує європейські столиці відмовитись від плану використання 210 млрд євро російських коштів для підтримки Києва.

Джерела Politico стверджують, що саме позиція Вашингтона, а не окремих країн ЄС стала головною перешкодою для досягнення угоди. У Брюсселі все частіше лунають побоювання, що Білий дім прагне послабити вплив Євросоюзу та втручається у формування його політики.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що провал домовленостей щодо фінансування України може підірвати ЄС на роки вперед. У цьому ключову роль переговорах грає Бельгія, де зосереджена значна частина заморожених активів РФ. Незважаючи на інтенсивні консультації та спроби надати Брюсселю гарантії, шанси на угоду, за словами європейських чиновників, лише погіршуються.

Ситуація ускладнюється важким фінансовим становищем України: у 2026 році дефіцит її бюджету може сягнути 71,7 млрд євро. У ЄС попереджають, що відсутність коштів уже навесні може призвести до скорочення держвидатків та послаблення обороноздатності країни. У цьому ряд країн – Італія, Болгарія, Мальта і Чехія – під впливом США приєдналися до противників плану.

У Брюсселі обговорюють "ядерний варіант" — ухвалення рішення кваліфікованою більшістю голосів, проте багато хто побоюється, що це остаточно розколе Євросоюз і спровокує масштабну політичну кризу.

