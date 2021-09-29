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Обама поддержал повышение налогов для состоятельных американцев

Известно, что состояние Обамы - это почти 70 млн долларов.

сегодня, 00:24
Автор:

Ольга Чародий

44-й президент США Барак Обама поддержал инициативу по повышению налогов для состоятельных американцев, чтобы получить средства на реализацию социальных и инфраструктурных инициатив. Он готов стать первым, кто будет платить больше. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Обама поддержал повышение налогов для состоятельных американцев

Барак Обама - фото из открытых источников


По мнению Обамы, "миллиардеры должны платить значительно большие налоги", чтобы государство имело возможность лучше финансировать такие сферы как здравоохранение, уход за детьми и направлять средства на борьбу с климатическими изменениями.


"Я думаю, они (богатые американцы) могут себе это позволить ... Мы можем себе это позволить, потому что я сейчас тоже в этой категории", — сказал Обама.


Известно, что состояние Обамы — это почти 70 млн долларов.


Против увеличения налогов в США активно выступают представители Республиканской партии. Они говорят, что все президентские инициативы должны быть реалистичными, а не "отбирать у богатых, чтобы отдать бедным". "По моему мнению, те, кто говорит, что миллиардерам трудно платить высокие налоги, чтобы одинокая мать получала постоянную помощь по уходу за ребенком, чтобы у нас не было таких страшных последствий затоплений и лесных пожаров, чтобы мы делали то для борьбы с изменениями климата — некомпетентные ", — сказал Обама.


Напомним, 44-й президент США Барак Обама в ноябре 2020 года выпустил первую книгу своих мемуаров "Земля обетованная". В одном из недавних интервью он рассказал, как проходила его работа над книгой и какие сериалы он смотрел в перерыве между написанием. Барак Обама отметил, что работа над книгой длилась около четырех лет, писать он начал ее незадолго до того, как покинул Белый дом. Поддерживать себя в тонусе ему помогал зеленый чай и любимые сериалы, на которые он переключался, чтобы немного расслабиться. А вот музыку во время написания книги бывший президент США не слушал, он отметил, что она не настраивала его на нужный лад, а только сбивала с мысли. Итак, чтобы "разгрузиться" Барак Обама смотрит "Пацанов", "В лучшем мире", "Хранителей" и "Лучше звоните Солу". По словам политика, американский сериал "В лучшем мире" он считает невероятно мудрым и милым, ведь в нем хорошо сочетаются элементы комедии и серьезные философские вопросы. А вот "Лучше звоните Солу" понравился Обаме за хороших персонажей и исследования темной стороны американской мечты. 




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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/28/barack-obama-tax-rich-personal-wealth-biden-spending-plan
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