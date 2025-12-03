"Обмакнули лицом в дерьмо": что произошло на переговорах Путина с зятем Трампа

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников прокомментировал встречу спецпредставителя США Стива Виткоффа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, результатом переговоров стал публичный позор американской стороны.

Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Фото: Global Look Press

Как отмечает Портников, встреча Виткоффа и Кушнера с Путиным завершилась провалом американской делегации.

"Как и следовало ожидать, "челночная дипломатия" Виткоффа и Кушнера привела к их публичному позору. Вместо того, чтобы встретиться с Зеленским в Европе и передать ему предложения Путина — которых, конечно, просто нет — пара дельцов отправились в Вашингтон жаловаться Трампу обмакнутым лицом в дерьмо. Надеюсь, что хотя бы путинское", – указывает Портников.

Портников считает, что Трамп совершил ошибку и неправильно понял сигналы Путина, который, по мнению американского президента, мог быть готов договариваться об окончании войны.

"Случилось это потому, что Трамп, как всегда, неверно прочитал сигналы Путина, а Виткофф с его некомпетентностью и жадностью ему помог ошибиться. И оба втянули в это безнадежное дело Кушнера, привыкшего появляться в момент успеха — и здесь такой семейный облом!", — пишет обозреватель.

По словам Портникова, Путин все же совершил ошибку, ведь решил "посмеяться над семьей Трампа". По его словам, такой шаг может вынудить американского президента очнуться. Однако Портников отмечает, захочет ли Трамп проснуться и воспользоваться этой возможностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после переговоров с Путиным американцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер отменили встречу с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали заявление о новогоднем перемирии.