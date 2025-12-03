"Обмакнули лицом в дерьмо": что произошло на переговорах Путина с зятем Трампа

Рубрики
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников прокомментировал встречу спецпредставителя США Стива Виткоффа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, результатом переговоров стал публичный позор американской стороны.
Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Фото: Global Look Press
Как отмечает Портников, встреча Виткоффа и Кушнера с Путиным завершилась провалом американской делегации.
Портников считает, что Трамп совершил ошибку и неправильно понял сигналы Путина, который, по мнению американского президента, мог быть готов договариваться об окончании войны.
По словам Портникова, Путин все же совершил ошибку, ведь решил "посмеяться над семьей Трампа". По его словам, такой шаг может вынудить американского президента очнуться. Однако Портников отмечает, захочет ли Трамп проснуться и воспользоваться этой возможностью.
