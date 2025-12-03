"Обмакнули обличчям у гімно": що сталося на переговорах Путіна з зятем Трампа

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников прокоментував зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа та зятя президента Трампа Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, результатом переговорів стала публічна ганьба американської сторони.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Global Look Press

Як зазначає Портников, зустріч Віткоффа і Кушнера з Путіним завершилася провалом американської делегації.

"Як і слід було очікувати, "човникова дипломатія" Віткоффа і Кушнера призвела до їхнього публічного зганьблення. Замість того, щоб зустрітися із Зеленським у Європі і передати йому пропозиції Путіна — яких, звісно, просто немає — пара ділків відправилися до Вашингтона жалітися Трампу що їх обмакнули обличчям у гімно. Сподіваюся, що хоча б путінське", — вказує Портников.

Портников вважає, що Трамп допустив помилку та неправильно зрозумів сигнали Путіна, який, на думку американського президента, міг бути готовий домовлятися про закінчення війни.

"Відбулося це тому, що Трамп, як завжди, невірно прочитав сигнали Путіна, а Віткофф з його некомпетентність і жадібністю йому допоміг помилитися. І обидва втягнули в цю безнадійну справу Кушнера, який звик з’являтися в момент успіху — і тут такий сімейний облом!", — пише оглядач.

За словами Портникова, Путін все ж зробив помилку, адже вирішив "посміятися над сім’єю Трампа". За його словами, такий крок може змусити американського президента прокинутися. Однак Портников наголошує, чи сам Трамп захоче прокинутися та скористатися цією можливістю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після переговорів із Путіним американці Стів Віткофф і Джаред Кушнер скасували зустріч із Зеленським.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі зробили заяву про новорічне перемир'я.