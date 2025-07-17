Обратный отсчет для Путина пошел: в Госдепе сделали новое заявление о прекращении войны

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп недоволен действиями российского диктатора Владимира Путина касаемо Украины. Он всегда надеется на успех дипломатии, но в то же время он реалист. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделала спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Тэмми Брюс. Фото: из открытых источников
В ходе брифинга представительницу Госдепа спросили, получали ли США сигналы от РФ о заинтересованности в дипломатическом решении войны в Украине после озвучивания Трампом ультимативных угроз в адрес РФ.
Спикер Госдепа добавила, что Трамп не впечатлен тем, как развиваются события и еще раз подчеркнула, что он недоволен.
Также Тэмми Брюс сказала, что нынешние действия президент США, которые направлены на то, чтобы дать Украине больше оборонительных вооружений — тоже говорят об этом.
При этом спикер акцентировала, что, хотя Трамп всегда отдает предпочтение дипломатии, он также реалист. И мир это видел, Иран это видел, а теперь и Россия видит это благодаря новым действиям президента – он терпеливый человек, но не за счёт своего видения и стремления его реализовать.
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