Обратный отсчет для Путина пошел: в Госдепе сделали новое заявление о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями российского диктатора Владимира Путина касаемо Украины. Он всегда надеется на успех дипломатии, но в то же время он реалист. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделала спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Тэмми Брюс. Фото: из открытых источников

В ходе брифинга представительницу Госдепа спросили, получали ли США сигналы от РФ о заинтересованности в дипломатическом решении войны в Украине после озвучивания Трампом ультимативных угроз в адрес РФ.

"Я бы сказала, что, пожалуй, лучше всего об этом говорят высказывания президента Трампа — они дают нам наиболее непосредственное представление о том, считает ли он ситуацию позитивной и доволен ли действиями Владимира Путина. И, конечно же, мы слышали от него, что он недоволен — я бы так это охарактеризовала", — заявила Брюс.

Спикер Госдепа добавила, что Трамп не впечатлен тем, как развиваются события и еще раз подчеркнула, что он недоволен.

Также Тэмми Брюс сказала, что нынешние действия президент США, которые направлены на то, чтобы дать Украине больше оборонительных вооружений — тоже говорят об этом.

При этом спикер акцентировала, что, хотя Трамп всегда отдает предпочтение дипломатии, он также реалист. И мир это видел, Иран это видел, а теперь и Россия видит это благодаря новым действиям президента – он терпеливый человек, но не за счёт своего видения и стремления его реализовать.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле истерика: почему Песков призвал все стороны оказывать давление на Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – "жесткое" заявление Трампа по РФ: зрада или победа для Украины.



