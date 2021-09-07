Образование мечты: насколько оправданы инвестиции в получение образования в США

Магистратура в США, фото из открытых источников

Получение образования в США удовольствие не из дешевых, причем гумманитарии зачастую затраченные средства "не отбивают". Такой вывод опубликовали авторы The Wall Street Journal, разобравшие на "за" и "против" получение образования в частных ВУЗах Соединенных Штатов Америки.

Статистика Министерства образования США показывает, что в основном бывшие студенты, окончившие магистратуру нетехнических факультетов не находят "места под Солнцем", которое могло бы в первые года после трудоустройства расчитаться по долговым обязательствам, которые, как правило в немалом количестве обретаются студентами во время обучения.

Лидерами по долгам среди магистров США являются дипломированные кинематографисты и режиссеры, которых выпускает Колумбийский университет Нью-Йорка. Что само по себе неудивительно, ведь в получение там образования студенту требуется вложить примерно 300 тыс. долларов США, а будущий заработок такого магистра не составит и 30 тыс. у.е. в год. В среднем, за время обучения в Колумбийском университете студенты набираются долговых обязательств на 181 тыс. долларов США.

Причин для столь дорогостоящего обучения в Колумбийском университете немало:

- история университета берет начало в далеком 1754 году;

- из него в разные годы выпускались от предпринимателей, врачей и деятелей искусства до президентов США;

- этот ВУЗ признан одним из лучших университетов мира.

Долги выпускников других американских ВУЗов также исчисляются десятками и сотнями тысяч долларов, например:

- студенты Нью-Йоркского университета, обучавшиеся издательскому делу обзаводились долгами в 116 тыс., при будущем доходе не более 42 тыс. долларов в год;

- будущие логопеды из Северо-Западного университета Иллинойса брали взайм по 148 тыс. долларов на обучение, впоследствии получая около 60 тыс. в год;

- кредиты студентов Южной Калифорнии составляли порядка 124 тыс. долларов США, при будущем заработке размером в 50 тыс. в год.

В то же время, у студентов технических специальностей есть возможность погасить долги по кредитам за обучение за 5 лет, при учете того, что студент остановится на степени бакалавриата.

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько украинских студентов в 2021 году получили возможность обучаться в ВУЗах Украины за государственный счет.

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