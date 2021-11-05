Обязательная прививка до 4 января: в США расширили требования к вакцинации для компаний

Соединенные Штаты Америки расширяют требования к вакцинации против коронавирусного заболевания. Отныне прививка от СOVID — обязательна для всех сотрудников компаний, где работает более сотни граждан. Об этом сообщает "Голос Америки".

Вакцинация в США - фото из открытых источников

Отмечается, что полный курс вакцинации требуется пройти до 4 января. Если это условие не будет выполнено сотрудниками, они будут каждую неделю сдавать тест на коронавирус. Такие правила выдвинуло Министерство труда Соединенных Штатов Америки.

Новые требования к вакцинации будут распространяться практически на 84 миллиона сотрудников крупны компаний. За отказ следовать правилам предусмотрены штрафные санкции — нарушителям придется заплатить 14 тысяч долларов.

В Администрации президента Штатов Джозефа Байдена призвали компании сделать все возможное, чтобы как можно больше граждан получили прививку против коронавируса. Это важно с точки зрения условий труда, отмечают в Белом доме.

Кроме того, власти США ожидают, что около 5% сотрудников попытаются обойти новые требования в связи с религиозными предпочтениями или по медицинским причинам.

Кроме того, в Штатах ужесточаются правила вакцинации по отношению к гражданам, работающих в домах престарелых, медицинских учреждениях, которые получают деньги от программ Medicare и Medicaid. К таким относится порядка 17 миллионов человек. У таких сотрудников не будет возможности сдавать тест на COVID-19, в случае отказа прививаться, — им необходим только полный курс вакцинации.

Ранее "Комментарии" писали, что в Киеве состоялся Марш "антивакцинаторов". Что требовали собравшиеся — читайте в материале.







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