Бывший глава Госдепа США Хиллари Клинтон лоббировала обмен российского оппозиционного политика Алексея Навального на отбывающего в Германии пожизненный срок сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Запад договаривался об обмене Навального перед его смертью. Фото из открытых источников

Как сообщает The Wall Street Journal, лидеры США и ФРГ Джо Байден и Олаф Шольц обсуждали возможный обмен Навального во время встречи в Вашингтоне 9 февраля 2024 года.

По информации газеты, идею обмена Навального на Красикова лоббировала Хиллари Клинтон. Ее об этом попросил журналист-расследователь Христо Грозев.

По данным WSJ, супруга Алексея Юлия Навальная также неофициально обращалась к властям Германии с просьбой одобрить обмен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярное в начале этого года мнение, что война в Украине зашла в тупик после провала летнего контрнаступления ВСУ, может оказаться слишком оптимистичной, пишет издание The Economist. Издание отмечает, что существует тревожная вероятность того, что новый мощный напор РФ в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону ВСУ, благодаря чему российская армия может проникнуть в глубь украинской территории.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, убежден бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес. Генерал США отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.