Очередная подножка Путину: какую нефть США предлагают Индии вместо российской
Очередная подножка Путину: какую нефть США предлагают Индии вместо российской

Вашингтон готов смягчить санкционное давление на Дели, чтобы сократить доходы Кремля от экспорта нефти

31 января 2026, 18:20
Автор:
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты пересмотрели свою жесткую позицию по отношению к Индии и сигнализировали о готовности разрешить возобновление закупок венесуэльской нефти, чтобы заместить импорт российского ресурса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Очередная подножка Путину: какую нефть США предлагают Индии вместо российской

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ранее, в 2025 году, Вашингтон ввел торговые пошлины против Индии из-за закупки венесуэльской нефти. В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифов на товары из стран, сотрудничающих с нефтяным сектором Венесуэлы. После этого Дели пообещало резко сократить импорт российской нефти.

Как отмечает Reuters, нынешняя инициатива США является частью более широкой стратегии по уменьшению доходов России от экспорта энергоносителей, которые, по оценкам Запада, используются для финансирования войны против Украины. На этом фоне Вашингтон пытается переориентировать индийский рынок на альтернативные источники поставок.

После захвата власти в Венесуэле 3 января и смещения президента Николаса Мадуро США фактически взяли под контроль правительство в Каракасе и намерены контролировать нефтяную отрасль страны на неопределенный срок. В то же время не уточняется, будут ли поставки венесуэльской нефти через международных трейдеров, таких как Vitol или Trafigura, или непосредственно через государственную компанию PDVSA.

По данным источников агентства, Индия в ближайшее время сократит импорт российской нефти ниже 1 млн баррелей в сутки. Если в январе снабжение составляло около 1,2 млн баррелей, то в феврале ожидается снижение до 1 млн, а в марте – до 800 тысяч баррелей в сутки. В перспективе импорт может упасть до 500-600 тысяч баррелей, что должно способствовать заключению торгового соглашения между Индией и США.

Читайте на портале "Комментарии" — национальная валюта Индии обвалилась до рекордного уровня на фоне проблем в переговорах с США и масштабного оттока иностранных инвестиций. Как сообщает Bloomberg, курс индийской рупии снизился на 0,4% – до исторического минимума 91,3350 рупии за доллар.




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/us-pitches-venezuelan-crude-india-its-russian-oil-imports-slow-sources-say-2026-01-30/
